Муж послушал свою мать и потерял жену: как ложь "во благо" разрушила семью

Женщина пострадала из-за "заботы" своего мужа и его матери. Они лишь пытались уберечь ее психику и избавить от лишних переживаний, но все закончилось скандалом и разочарованием.

Свою историю женщина рассказала на Reddit, передает УНИАН.

"Два дня назад я получила по почте счет и поняла, что мой муж, видимо, пролежал в больнице два дня из-за COVID, во время которого у него случился мини-инсульт. Меня не было в городе, а он и его родители скрывали это от меня. Когда я спросила его маму, почему она мне не позвонила, она ответила, что хочет защитить мое хрупкое психическое состояние", – поделилась переживаниями женщина.

Ее муж просто послушал свою маму и решил не говорить жене о госпитализации. Он заявил, что так пытался "защитить" избранницу, а она "раздула драму".

Женщина не смогла простить мужчине то, что он солгал. Она съехала от лжеца и теперь не знает, как ей поступить. "Ложь во благо" навсегда изменила жизнь супругов, ведь между ними исчезло доверие.

"Видимо, вся его семья думает, что я сумасшедшая. Его сестры знали и тоже не сказали мне. Что мне делать?" – добавила женщина.

В комментариях пользователи начали ругать женщину. Некоторые заявили, что ей не следует устраивать из этой ситуации трагедию. Однако женщина не понимает, как ей могут такое писать, ведь теперь она не может верить мужчине.

Напомним, в Великобритании женщину оскорбила просьба соседа, подвозившего ее с мужем в их новый дом пять минут вниз по дороге. Сосед, которого пара считала хорошим другом, потребовал за эту небольшую услугу 10 фунтов стерлингов (около 460 гривен – ред.). Он сказал женщине, что это "спасло ее от поездки на такси".

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