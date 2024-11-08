Муж пригрозил разводом из-за реакции жены на его сюрприз: что он подарил

Женщина вызвала дискуссию после того, как вернула щенка заводчице, когда ее муж подарил животное на день рождения.

Об этом пишет Metro.

40-летняя женщина рассказала, что, вернувшись домой с работы, увидела, что мужчина купил ей щенка. Но вместо того, чтобы обрадоваться новому пополнению в семье, она выплеснула свой гнев по поводу этой ситуации.

Она написала на Reddit: "Мы женаты уже 15 лет. Двое детей 14 и 11 лет. Несколько лет назад умерла наша собака. С тех пор мы говорили о том, чтобы завести еще одну собаку, но, возможно, когда дети закончат школу. Собаки – это огромное обязательство, и у меня нет времени. Дети занимаются семь вечеров в неделю, а я работаю на двух работах (в общей сложности 50 часов). Мой муж тоже работает на полную ставку, но три дня в неделю работает дома. Вчера я пришла домой с сюрпризом. Щенок. Я разозлилась, ведь я четко дала понять, что не хочу собаку".

Раздраженная, она оттолкнула его и напомнила, что собака должна быть семейным решением, а не чем-то, что покупается как сюрприз. Она добавила: "Я почувствовала, что он меня не уважает. Он пришел в ярость, угрожал разводом и ночевал в другом месте. Сегодня он пришел домой, и я извинилась за то, что допустила, будто он купил собаку, потому что хотел ее, а не потому, что это был подарок от всего сердца. Я сказала ему, что он должен вернуть собаку".

После того, как он снова упомянул о разводе, она решила обратиться в социальные сети, чтобы спросить пользователей, не была ли она неправа.

В ответ один юзер написал: "Если бы это действительно был подарок, он бы извинился, что так сильно промахнулся. Очевидно, что это не был подарок для вас, это было то, что он хотел и решил сделать без согласования или консультаций. Вы явно не в состоянии должным образом заботиться о щенке, и его реакция влечет за собой беспокойство. Если он хочет развестись из-за этого, я должен спросить, не лучше ли было бы вам?". Другой человек добавил: "Вы не ошибаетесь, что не хотите собаку, ведь это огромное обязательство. Вы не просили об этом, и ваш мужчина не считался с вашим мнением. Однако у меня есть вопрос – почему ваш муж дважды угрожал разводом из-за несущественного вопроса? Зачем ему вспоминать, что вы плохо к нему относитесь? Потому что дело не только в собаке, у вас обоих есть серьезные проблемы, над которыми нужно поработать, если есть надежда на то, что этот брак сохранится".

Напомним, рождественский подарок раскрыл семейную тайну, которую хранили 50 лет. Две семьи изменились навсегда.

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