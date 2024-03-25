Муж признался жене в измене: ее ошеломил не сам роман, а выбор любовницы

Женщина осталась опустошенной после того, как мужчина, с которым она прожила чуть больше 15 лет, признался, что у него был роман с его двоюродной сестрой.

Об этом пишет Mirror.

Мария и Антонио были женаты более десяти лет, и хотя само признание о романе шокировало женщину, это не было тем, что повлияло на нее больше всего. Наибольший удар Мария получила, когда поняла, что муж изменял ей с членом своей семьи.

После измены двоюродная сестра Антонио, к сожалению, погибла в автокатастрофе, что привело к тому, что мужчина чувствовал себя подавленным и стал "намного меньше похожим на себя". Он решил, что пора признаться жене и все ей рассказать.

Мария поделилась своими переживаниями в социальных сетях: "Сегодня вечером, когда я вернулась с работы, Антонио отправил наших двоих детей ночевать к своей матери, а сам приготовил нам ужин. После ужина он усадил меня и сказал, что мне нужно подготовиться к тому, что он собирается сказать. Затем он начал рассказывать мне о своем романе... Со своей двоюродной сестрой".

Мария рассказала о том, в чем признался ей муж, добавив: "Подводя итог, можно сказать, что он имел сексуальные отношения со своей двоюродной сестрой с тех пор, как она "соблазнила" его, когда ей было 13, а ему 16 лет. Эти сексуальные отношения продолжались до их взрослого возраста, пока он не стал встречаться со мной".

Муж Марии признался, что "между ним и его кузиной ничего не было" в течение первых четырех лет его брака с Марией – то ли по милосердию, то ли это деталь, которую ей не нужно было знать. Однако когда все началось снова, Антонио сказал Марии, что его убедила двоюродная сестра. Она написала: "Она якобы убедила его продолжать сексуальные отношения на стороне. Как вы можете представить себе, это длилось до трех недель назад".

Ошеломленной Марии сказали, что она может делать с полученной информацией все, что угодно. Муж Марии заявил, что примет любое ее решение: "Он сказал, чтобы я делала так, как хочу, и он примет все, что я решу сделать, учитывая наш брак".

В своем сообщении Мария отметила, что его двоюродная сестра – это было "намного больше, чем просто сексуальная интрижка". Женщина добавила, что "никогда не ожидала", что ее муж изменит, не говоря уже о его кровной родственнице.

"Он никогда не делал ничего, что могло бы насторожить, например, не приходил поздно. Я в тупике и не знаю, куда мне двигаться дальше. Я не смогла ничего ему сказать после того, как он так откровенно об этом сказал", — поделилась она.

Попросив пользователей помочь ей, Мария призналась, что она "плакала". Однако советы были короткими и быстрыми – пользователи посоветовали Марии подать развод.

Мария проинформировала людей о ситуации в обновленном сообщении и сказала: "Прежде всего, я хочу сказать, что я ценю всю поддержку, которую я получила после того, как опубликовала свой первый пост. Было очень трудно проглотить все это, и сейчас я ищу адвоката, который помог бы мне с разводом".

Напомним, мужчина изменял жене с 18-летней девушкой их сына. Она была в шоке, узнав, что происходило в ее доме.

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