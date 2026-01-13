Муж пытался посадить в самолет мертвую жену: что он сказал, когда жуткая правда раскрылась

Муж пытался посадить в самолет мертвую жену

Работники аэропорта заподозрили неладное уже на этапе прохождения рамки металлоискателя. Хотя на первый взгляд это выглядело как обычная пожилая пара, которая возвращается после отпуска, бдительность охранника раскрыла жуткую правду.

Об этом пишет The Mirror со ссылкой на испанскую печать.

Момент ужаса

Инцидент произошел, когда 80-летний мужчина катил свою жену в инвалидном кресле через зону контроля. Охранник подошел, чтобы помочь, но заметил, что женщина совершенно не реагирует на оцепление.

«Хранитель подошел к женщине, и мужчина передал ему тележку. Когда работник взял ее за руку, то заметил, что у нее аномально низкая температура, и она не дышит», — рассказал свидетель происшествия.

Сотрудник немедленно вызвал медиков и полицию. В считанные минуты был активирован протокол чрезвычайной ситуации.

Версия мужчины

В ходе допроса пенсионер утверждал, что его жена умерла всего за несколько часов до вылета, уже находясь в аэропорту. Однако низкая температура тела вызывала у правоохранителей сомнения в правдивости его слов.

По данным местных СМИ, персонал подозревает, что мужчина мог попытаться перевезти тело под видом живого пассажира во избежание сложной и дорогостоящей процедуры репатриации умершего. Также есть версия, что он пытался обвинить в ее смерти условия в аэропорту.

Расследование

Администрация аэропорта Тенерифе подтвердила факт инцидента, отметив, что он произошел несколько месяцев назад, но подробности стали известны только сейчас.

Мужчину задержали для допроса, однако пока неизвестно, будут ли ему предъявлены официальные обвинения. Полиция и судебные медики продолжают расследовать обстоятельства смерти женщины.

