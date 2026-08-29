Муж разоблачил измену жены с помощью пылесоса, но сам оказался в тюрьме

Робот-пылесос / © Pexels

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Муж из Тайваня, который с помощью робота-пылесоса и его встроенной камеры зафиксировал жену с другим мужчиной, добился компенсации в гражданском суде. Однако впоследствии сам получил приговор за незаконную съемку частной жизни жены.

Об этом пишет SCMP.

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Согласно недавно обнародованному судебному решению, личность мужчины не разглашается. Известно, что он женился в 2021 году. Супруги проживали вместе с его родителями, а загородный дом посещали преимущественно во время отпусков.

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В сентябре в 2023 году мужчина обнаружил в дачном доме использованную зубную щетку. Находка повлекла подозрения относительно возможной неверности жены.

После этого он просмотрел записи камер видеонаблюдения на парковке. На видео мужчина увидел незнакомца, которого узнал как человека, ранее подвозившего его жену домой.

Через три месяца он решил проверить свои подозрения с помощью домашнего робота-пылесоса. Мужчина дистанционно активировал устройство через мобильное приложение и планировал использовать его встроенную аудиофункцию, чтобы пообщаться с женой.

Однако вместо обычного разговора робот-пылесос зафиксировал гораздо более компрометирующую сцену.

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Во время трансляции мужчина увидел, что его жена находится в интимных отношениях с другим мужчиной. Он начал записывать видео, намереваясь использовать полученные материалы в качестве доказательств в будущем судебном процессе.

На записи, по данным суда, было видно, как женщина переодевалась, обнимала мужчину, подозреваемого в романтических отношениях с ней, а также ходила по дому обнаженной. Ее партнер в этот момент лежал на диване.

Полученные записи мужчина решил использовать для юридической борьбы. Он подал иск против жены и ее любовника, обвинив его в нарушении его супружеских прав.

В рамках гражданского иска мужчина требовал от них компенсацию в размере 2 миллионов тайваньских долларов, что составляет около 68 тысяч долларов США.

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Суд пришел к выводу, что отношения между женой и другим мужчиной действительно вышли за пределы обычной дружбы. В результате обоих обязали выплатить мужу 500 тысяч тайваньских долларов компенсации.

Казалось бы, он одержал победу в суде. Однако эта победа оказалась лишь частью истории.

Вскоре жена подала встречный иск. Она обвинила мужа в том, что он тайно записывал ее приватную жизнь без ее разрешения.

Мужчина пытался оправдать свои действия тем, что видеозапись уже была принята гражданским судом в качестве доказательства. Он настаивал, что его поступок был «юридически оправданным».

Однако суд не согласился с такой позицией.

Судьи постановили, что супружеские обязанности не имеют преимущества над правом человека на конфиденциальность. Кроме того, они пришли к выводу, что съемка была преднамеренной, ведь мужчина специально дистанционно активировал робота-пылесоса, чтобы получить информацию.

Отдельно суд рассмотрел вопрос о том, могла ли жена знать, что ее снимают.

Какие-либо световые или звуковые сигналы, которые мог выдавать робот-пылесос во время работы, суд признал недостаточными. По мнению суда, они не доказывали, что женщина отдавала себе отчет в факте видеосъемки или соглашалась на нее.

В результате мужчину приговорили к пяти месяцам заключения. Кроме того, его оштрафовали на 150 тысяч тайваньских долларов за незаконную съемку частных изображений.

Таким образом, муж, пытавшийся с помощью необычного способа разоблачить неверность жены, сначала добился компенсации от нее и ее партнера, но в конце концов сам получил уголовное наказание за способ, которым получил доказательства.

Тайваньское законодательство предусматривает ответственность за тайную съемку или разглашение частных действий или интимной информации другого человека без его согласия. За такие действия может грозить до трех лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч тайваньских долларов.

Напомним, прокурор бегал голым за пиво и отправлял судьям нюдсы. Он уже 5 лет не ходит на работу, но получает зарплату.

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