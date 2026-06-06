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В США мужчина настолько болезненно воспринял новость о разводе, что сел за руль экскаватора и начал разрушать семейный дом, пока внутри находились его жена и две дочери.

Как пишет Oddity Central, инцидент произошел в округе Батлер, штат Пенсильвания, и теперь мужчине грозит ряд уголовных обвинений.

По данным стражей порядка, 48-летний Эрик Перрза узнал от жены, что она решила прекратить брак и уже подала заявление на развод. Такая новость повлекла за собой крайне агрессивную реакцию.

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Как сообщается, накануне мужчина употреблял алкоголь. После ссоры он якобы заявил жене: «Если все кончено, я снесу этот дом».

Сначала эти слова могли показаться эмоциональным всплеском, однако вскоре мужчина перешел от угроз к действиям.

По информации местных СМИ, Перрза сел в строительный экскаватор и начал намеренно разрушать свой дом. Под ударами тяжелой техники оказалась задняя часть постройки.

Муж разрушил дом экскаватором / © скриншот с видео

Больше всего стражей порядка шокировало то, что во время разрушения дома внутри оставались его жена и две дочери.

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Во время экстренного звонка в службу 911 были слышны громкие звуки ударов и разрушение конструкций. К счастью, женщине и детям удалось избежать травм.

После того как часть дома была разрушена, мужчина прекратил свои действия, зашел внутрь, забрал спортивную сумку и уехал с места происшествия.

Вскоре его задержала полиция.

В настоящее время Эрик Перрза находится под стражей. Ему предъявлено несколько обвинений, среди которых создание опасной ситуации, неосторожное подвержение людей опасности и нарушение общественного порядка.

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Несмотря на то, что на первый взгляд дом не полностью уничтожен, эксперты считают последствия гораздо более серьезными.

Следователи сообщили журналистам, что конструктивные повреждения оказались настолько значительными, что сооружение может представлять опасность для проживания. Поэтому дом, вероятно, придется полностью снести.

Таким образом, семейный конфликт, который начался с известия о разводе, завершился не только уголовным делом, но и фактической потерей семейного жилья.

Напомним, военнослужащий организовал заказное убийство тещи, которую считал виновной в распаде своей семьи.

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