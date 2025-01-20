Муж решил порадовать жену и сам себе сделал вазэктомию — фото, подробности

Тайваньский пластический хирург привлек к себе много внимания благодаря тому, что поделился в социальных сетях видео, на котором он делает себе вазэктомию в качестве подарка жене.

Об этом пишет Oddity Central.

Чен Вейнонг, отец троих детей, работающий в клинике пластической хирургии в городе Тайбэй, стал звездой Сети после того, как поделился довольно необычным видео в своих профилях в Facebook и Instagram. Чтобы успокоить жену, молодой врач решил сделать вазэктомию, а чтобы убедиться в отсутствии риска неудачной операции, он сделал ее сам, записав весь процесс на видео в образовательных целях. После представления списка из 11 этапов операции, Чен получил местную анестезию, а затем начал, так сказать, работать над собой. Поскольку оперировать себя не очень привычно, процедура, обычно занимающая около 15 минут, в итоге заняла час, но все прошло успешно.

"Это было странное ощущение – касаться и накладывать швы на собственную уретру", – рассказал Чен Вейнонг своим подписчикам в социальных сетях. "В случае с женскими маточными трубами это очень сложно, но в случае с мужчинами это относительно легче, потому что проблема в основном решается путем нахождения семявыводного протока извне и его перевязывания".

Чен Вейнонг / Фото: скриншот с видео

Видео Чена стало вирусным, собрав более 4 миллионов просмотров всего за несколько дней, но хотя большинство людей высоко оценили его мужество, навыки и любовь к жене, некоторые выразили обеспокоенность безопасностью процедуры, которую он провел самостоятельно. Молодой врач объяснил, что он лицензированный хирург и что вазэктомия была проведена на свой страх и риск, в нерабочее время, под наблюдением уролога. Однако он предостерег всех не последовать его примеру, а найти квалифицированного уролога.

Тайваньский врач рассказал, что в ночь после операции он испытывал некоторую боль и дискомфорт, но когда проснулся на следующее утро, с ним все было хорошо. Его окрестили "самым смелым мужчиной Тайваня" за то, что он сделал себе вазэктомию.

После предварительного расследования Департамент здравоохранения Тайбэя подтвердил, что доктор Чен, квалифицированный врач, не столкнулся с никакими юридическими проблемами в результате выполнения процедуры над собой.

Напомним, женщина сама себе сделала кесарево сечение кухонным ножом. Она не хотела рисковать потерей ребенка.

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