Муж шокирован: женщина родила ребенка через два дня после первой брачной ночи

В индийском штате Уттар-Прадеш новоиспеченная жена родила ребенка всего через два дня после свадьбы, вызвав волну возмущения со стороны жениха и его родных.

Об этом пишет News 18.

24 февраля в селе Ясра состоялась торжественная свадьба. Жених прибыл с кортежем, а семья невесты с радостью встретила гостей. Празднование было громким, обмен гирляндами, традиционные обряды и веселье продолжались до поздней ночи. На следующий день, 25 февраля, молодая жена переехала в дом мужа, где ее ждали новые обряды, в частности "Мух Дихай" — когда родственники и гости поздравляют невесту.

Неожиданный поворот

Утром 26 февраля невеста, как казалось, чувствовала себя прекрасно: приветливо общалась с родственниками, подавала чай и исполняла обязанности хозяйки. Однако вечером ситуация изменилась – женщина внезапно почувствовала резкую боль в животе и начала кричать. Обеспокоенные родственники поспешили отвезти ее в больницу, подозревая серьезное отравление или другую болезнь.

Когда врачи провели обследование, их вердикт ошеломил всех – молодая жена находилась на последних сроках беременности и должна была рожать. Через два часа после госпитализации она родила ребенка.

Реакция жениха и семьи

Новость о рождении ребенка повлекла за собой настоящий взрыв эмоций. Жених не сдерживал гнева, ругался и категорически отрицал свое отцовство. Его мама и отец также были в шоке и обвинили семью невесты в сознательном обмане.

Со своей стороны отец невесты заявил, что молодая пара встречалась еще до официальной свадьбы. По его словам, брак между ними был договорен еще в мае в прошлом году, а с тех пор они поддерживали отношения. Однако жених опроверг эти заявления и настаивал, что его помолвка состоялась всего четыре месяца назад, в октябре, и он не имеет никакого отношения к ребенку.

Отец жениха поставил жесткое условие: он готов отказаться от расходов, понесенных на свадьбу, но потребовал возвращения всех подарков и вещей, полученных во время церемонии. Он пригрозил обратиться в суд, если его требования не будут выполнены.

Что решили сельские старейшины

В конце концов, спор между семьями вышел за пределы семейной ссоры и дошел до сельского панчаята – совета старейшин, который должен был вынести решение по ситуации. После продолжительных обсуждений решили, что невеста вернется в родительский дом вместе с ребенком.

Ее мама заявила, что семья готова воспитывать малыша самостоятельно, но настаивала, что он будет носить фамилию жениха. "Если он откажется признать ребенка, мы пойдем в суд", – пригрозила она.

Напомним, мама и дочь одновременно забеременели от одного мужчины. Женщины планируют назвать детей в честь папы.

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