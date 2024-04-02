Муж сиамской близняшки пытается выяснить, сколько у него на самом деле детей: фото, подробности

Муж сиамской близняшки Эбби Хенсел, о свадьбе которых стало известно лишь недавно, стал жертвой иска о признании отцовства, поданного другой женщиной после их женитьбы.

Об этом сообщает New York Post.

Резонансный иск был подан в октябре в 2023 году, спустя почти два года после того, как 34-летний медик Джошуа Боулинг и Эбби тайно поженились в ноябре в 2021 году.

Дело об отцовстве было подано бывшей супругой Боулинга, 33-летней Анникой Боулинг, против Джошуа и другого ответчика, Гэвина Ватнсдаля, в суд штата Миннесота.

Судебные записи свидетельствуют, что "отчет о генетической экспертизе" был внесен в дело лишь несколько недель назад – 7 марта в 2024 году, но детали и результаты не являются общедоступными.

Джош и Анника / Фото: Annica Bowling/Facebook

Поженившиеся в 2010 году Анника и Джошуа имеют общую дочь, восьмилетнюю Изабеллу, над которой у них общая опека, согласно судебным документам, полученным The Post.

В этих документах указано, что она является их единственным "общим" ребенком, рожденным во время брака.

Бывшая жена Джоша / Фото: Annica Bowling/Facebook

Пара развелась в апреле в 2019 году, и Анника родила еще одну дочь в конце 2020 года, которой сейчас три года.

Вполне возможно, что это тот ребенок, отцовство которого сейчас обжалуется, но имеющиеся судебные документы не дают этого понять, поскольку она несовершеннолетняя.

Ни Анника, ни Джошуа, ни Гэвин, ни близняшки Хенсел пока что не ответили на запросы издания о комментариях.

Эбби и Бриттани с Джошем / Фото: Heidi Bowling/Facebook

В документах о разводе Анники и Джошуа от 2022 года младшая дочь называется "сводной сестрой Изабеллы".

Джошуа и близнецы имеют близкие отношения с Изабеллой, которая была гостьей на свадьбе и появляется на многих фотографиях в социальных сетях с обеими сторонами своей семьи. На нескольких фотографиях видно, как Эбби, теперь ее мачеха, и Бриттани смеются с маленькой девочкой и обнимают ее.

Напомним, сиамские близняшки ответили на хейт по поводу свадьбы с военным. Многие пользователи гневно высказались по поводу их союза.

Читайте также: