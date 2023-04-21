Муж старше ее дедушки: история любви 24-летней женщины и ее 85-летнего избранника (фото)

Американские супруги с разницей в возрасте в 61 год изрядно озадачили пользователей Сети.

24-летняя Миракл из Старквиля, штат Миссисипи, США, замужем за Чарльзом Погом, которому 85 лет. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Несмотря на разницу в возрасте, пара хочет пойти на ЭКО, надеясь впервые стать родителями. Женщина мечтает родить двоих детей, несмотря на то, что знает, что, скорее всего, переживет своего любимого. Чарльз на десять лет старше деда своей жены.

Чарльз на десять лет старше деда своей жены / Фото: dailymail.co.uk

Миракл и Чарльз познакомились в 2019 году, когда она работала в прачечной самообслуживания. Пара быстро подружилась.

Влюбленные познакомились четыре года назад / Фото: dailymail.co.uk

Через год, в феврале в 2020-м, агент по недвижимости на пенсии сделал предложение медсестре.

85-летний мужчина с молодой любимой / Фото: dailymail.co.uk

Миракл говорит, что ее мать, 45-летняя Тамика Филлипс, и 72-летний дедушка Джо Браун с самого начала поддерживали их отношения, увидев, насколько счастливым ее сделал пенсионер. Но ее отца, 47-летнего Карима Филлипса, было труднее убедить.

Миракл со своим папой / Фото: dailymail.co.uk

"Мне безразлично, 100 ему или 55, он мне нравится. Я думала, что ему 60 или 70, потому что он выглядит хорошо. Он всегда бодр и активен. Мой дедушка сказал, что если я счастлива, то он и счастлив. Мой папа такой: "Черт возьми, мэм, совсем нет". Требовалось много времени, чтобы убедить его, но я спросила его, хочет ли он навсегда потерять свою дочь. Если бы он не пришел на мою свадьбу, он потерял бы меня навсегда. Я сказала ему, что мне нужна его поддержка и чтобы он провел меня к алтарю. Как только он встретил Чарльза и поговорил с ним, он полюбил его", — рассказала Миракл.

Влюбленные поженились в июле в 2022 году.

Миракл и Чарльз поженились в июле 2022 года / Фото: dailymail.co.uk

Со своей стороны, Чарльз поделился, что день свадьбы – лучший день в его жизни.

Свадьба Миракл и Чарльза / Фото: dailymail.co.uk

Также он отметил, что у пары нет проблем из-за разницы в возрасте. Сейчас влюбленные мечтают стать родителями.

Влюбленные мечтают стать родителями / Фото: dailymail.co.uk

"Мы собираемся пойти в клинику ЭКО, чтобы обсудить наши варианты. Возможно, возраст Чарльза помешает нам завести детей. Я переживаю за него. На День Благодарения он заболел COVID, и я сломалась. Мы готовимся ко всему, и он говорит, что может уже не быть здесь через пять лет. Я говорю ему, что он еще переживет нас всех. На самом деле я знаю, что буду жить дольше, чем он, поэтому я стараюсь жить, веселиться и получать с ним как можно больше опыта", — прокомментировала Миракл. .

Миракл ценит каждый миг с избранником / Фото: dailymail.co.uk

Женщина утверждает, что ее отношения привлекли много негативного внимания в Сети. Пара часто воспринимается как отец и дочь.

"Однажды мы собирались во Флориду в отпуск. Мы арендовали машину, и женщина сказала: "О, это твой папа", а я сказала: "Да, это мой папа. Привет, папа". Я тупой человек, так что я не злилась. На публике мне безразлично, я не считаю это странным, я просто занимаюсь своими делами. А вот люди в Сети заставляют меня чувствовать себя странно. Я получаю негативную реакцию от людей, которые меня не знают или не любят, они просто называют это, как видят. Я разместила своего мужа в Сети, и это зашло дальше, чем я могла себе представить", — поделилась она.

Женщину обвиняют в меркантильности / Фото: dailymail.co.uk

В частности, пользователи упрекают молодую жену, что она якобы использует Чарльза.

Напомним, 83-летняя бабушка и ее 37-летний мужчина отпраздновали годовщину брака. Британка Айрис Джонс и египтянин Мохамед Ибрагим также наделали шума в Сети своим романом.

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