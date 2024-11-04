Муж тайно от жены воспользовался услугой суррогатной матери: чем это закончилось

Однажды жена вернулась с работы и увидела дома незнакомую женщину с младенцем на руках.

Женщина из Китая рассказала, как ее муж прибег к тайному суррогатному материнству, чтобы получить ребенка, поскольку 29-летняя дочь супругов отказалась подарить ему внука.

Об этом пишет SCMP.

53-летняя женщина по фамилии Го рассказала, что однажды в сентябре в 2022 году, вернувшись с работы, она увидела в своем доме незнакомую женщину, которая держала на руках младенца. Незнакомка сказала Го, что ребенок принадлежит ей и ее мужу, а она нанята как горничная. Позже Го узнала, что ребенок был рожден с помощью суррогатного материнства после того, как ее муж заплатил агентству. Ребенка вынашивала студентка университета.

Го и ее муж, живущие в городе Иан, провинция Хунань, имеют одну дочь – единственного ребенка, которая сказала им, что не хочет выходить замуж и иметь детей.

"Мой муж сказал: "Твой выбор означает, что я никогда не стану дедушкой. Каков смысл воспитывать тебя? Если у тебя нет ребенка, это означает, что ты не проявляешь уважения согласно китайской традиционной культуре", — рассказывает Го.

Мужчина, возраст которого не был указан, сказал, что поскольку девочка была так мила и здорова, в следующий раз он, возможно, обратится в институт суррогатного материнства с просьбой о мальчике.

"Я разозлилась. Я собираюсь развестись с ним", — сказала Го.

Муж украл удостоверение личности жены, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, в котором указано, что он является его отцом, а Го – матерью.

Дочь Го, по фамилии Гао, говорит, что ее отец совершенно не в состоянии самостоятельно воспитывать младенца. Она опасается, что после развода родителей она останется с юридической обязанностью воспитывать ребенка.

"Как это смешно", – сказала Гао.

Суррогатное материнство в Китае является незаконным. В 2023 году власти издали директиву о борьбе с этой деятельностью. Эта история вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: "Я за то, чтобы суррогатное материнство было незаконным. Иначе женщин просто будут использовать как матки", "Возможно, в будущем встречающимся парам нужно будет проверять свои ДНК, чтобы убедиться, что они есть родными братьями и сестрами".

Напомним, новоиспеченная жена хочет аннулировать брак из-за поведения мужа во время свадьбы. Она пришла к такому мнению через неделю после праздника.

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