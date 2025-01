Муж ударил начальника жены лопатой посреди супермаркета: за что он отомстил (фото)

В Бразилии муж недовольной работницы супермаркета "пытался убить" ее менеджера, ударив его лопатой по голове.

Об этом сообщает Need To Know.

Записи камер видеонаблюдения показали, что Даниэльсон Пайва направлялся в секцию садоводства, прежде чем взять инструмент с витрины. Он прошел через оживленный магазин и приблизился к менеджеру.

Потерпевший Клаудио Суарес дос Сантос остановился лицом к витрине, и 29-летний Пайва почувствовал свою возможность. Он замахнулся лопатой, как бейсбольной битой, и ударил менеджера в затылок.

40-летний Клаудио, похоже, потерял сознание, когда уронил свой телефон, упал вперед и ударился о жесткий пол. Он быстро пришел в себя, но остался лежать на спине от боли, когда его коллеги связали Пайву. Мужчину забрала охрана.

Муж напал на начальника жены / Фото: скриншот с видео

Пайва был арестован после нападения в субботу, 18 января, в Синопе. Начальник полиции Сержио Рибейро заявил: "Подозреваемый был допрошен и заявил, что он пошел туда, чтобы противостоять мужчине, но подумал, что тот слишком большой. Это был трусливый поступок. Он испугался и нанес удар, который мог быть смертельным, когда жертва была повернута спиной".

Пайва рассказал, что его жена, работающая в супермаркете, жаловалась на требования к работе и на то, что ей отказывают в выходных. Это, как он рассказал полиции, побудило его противостоять начальнику.

С тех пор дос Сантос был выписан из больницы и восстанавливается дома. Он вспомнил, как потерял сознание после удара, и рассказал, как его телефон спас ему жизнь. Об этом менеджер рассказал местным СМИ: "Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти. Я не выходил из больницы до воскресенья. Он действительно пытался меня убить, но меня спас мой телефон. Он разбился о мое ухо, и мне пришлось накладывать швы. Но телефон защитил меня от всей силы удара".

Пайва был взят под стражу после слушаний в воскресенье, 19 января. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.

