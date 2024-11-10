Муж умер в день похорон жены после того, как пара "не провела ни одной ночи в разлуке" — фото

Муж умер через несколько дней после смерти супруги после 65 лет брака.

Об этом пишет Metro.

Бернард О'Мелли, бизнесмен из Саутпорта, умер в день похорон своей жены Джоан. Супруги ушли из жизни в возрасте 88 лет.

Их сын Тим О'Мелли, один из четырех братьев и сестер, сказал, что его родители никогда не проводили ни одной ночи отдельно в течение всего своего брака и даже основали бизнес вместе. Он и два его брата и сестры сейчас работают в этом семейном бизнесе, и он поделился своим облегчением от того, что оба его родителя воссоединились.

Тим сказал: "После короткого пребывания в больнице моя мама, Джоан О'Мелли, умерла 11 октября. Мой папа, Бернард, последовал за ней вскоре после этого 30 октября. Ни одна из смертей не была неожиданной, хотя нам всем было тяжело услышать о моем папе в день похорон мамы. Им обоим было по 88 лет, и они были женаты 65 лет. За это время они не провели ни одной ночи друг от друга. Теперь они снова вместе".

Джоан и Бернард О'Мелли

Бернард и Джоан основали семейный бизнес, который сейчас называется Nationwide Produce PLC в сентябре в 1975 году. Это одна из крупнейших, старейших и самых разнообразных компаний в Великобритании.

"Мой отец занимался торговлей, а мама вела бухгалтерию. Офис был маленькой комнатой в маленьком доме с тремя спальнями в Саутпорте, где бегали четверо детей — трое из них сейчас в бизнесе: я, Патрик и Энтони. Мой отец никогда не прекращал говорить о бизнесе Первое, что он говорил, когда я его видел, было: "Как дела на работе?". Я буду скучать по нему, я буду скучать по его безграничному энтузиазму в бизнесе, но, прежде всего, я буду скучать по его совету, его жемчужине мудрости".

Напомним, мужчина пригрозил разводом из-за реакции жены на его сюрприз. Она не оценила презент.

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