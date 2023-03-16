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Муж ушел от жены из-за ее густой бороды: "Теперь это моя лучшая черта"

Муж ушел от жены из-за ее густой бороды: "Теперь это моя лучшая черта"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1247
Время на прочтение
1 мин
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Муж ушел от жены из-за ее густой бороды: "Теперь это моя лучшая черта"

Фото: mirror.co.uk

Женщина заявила, что не планирует бриться.

В Индии муж расстался с женой из-за ее внешности.

Как пишет Mirror, у женщины по имени Мандип Каур никогда не было волос на лице до того, как она вышла замуж за своего бывшего мужа в 2012 году.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Впрочем, через несколько лет после замужества все внезапно изменилось, когда у нее появились борода и усы. Поэтому ее муж захотел разорвать отношения.

Чтобы справиться с депрессией и принять свои новые черты, Мандип начала посещать Гурдвару – место поклонения среди сикхов. Благодаря этому она научилась принимать свою внешность. Женщина поделилась, что теперь считает волосы на лице своей лучшей чертой и не собирается бриться.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

У нее отросла густая борода, которую она носит с тюрбаном. Сейчас Каур занимается сельским хозяйством и работает вместе со своими братьями.

Также в дополнение к своему новому фирменному стилю Мандип начала ездить на мотоцикле.

Напомним, приговоренный к 400 годам заключения мужчина вышел на свободу. В 1989 году Сидни Холмса осудили по делу о вооруженном ограблении.

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Дата публикации
Просмотры
1247
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