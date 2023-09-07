Муж узнал об изменах жены благодаря Google Maps – фото, подробности

Он не ожидал увидеть, что его возлюбленная сидит на скамейке с любовником.

Муж развелся со своей женой после того, как обнаружил на Google Maps ее фото с любовником.

Об этом пишет Mirror.

Мужчина планировал маршрут перед поездкой, когда заметил изображение своей жены, сидящей на скамейке и поглаживающей волосы другого лежащего мужчины, положив голову ей на колени. Шокированный он сказал, что фотография сделана камерой Google в перуанской столице Лиме.

Муж узнал об изменах жены благодаря Google Maps / Фото: Google Maps

Его внимание привлекла одежда, которая похожа на ту, что носила его любимая.

Муж гневно показал жене доказательства ее измены. Впоследствии они развелись после того, как женщина призналась, что у нее был роман.

Муж узнал об изменах жены благодаря Google Maps / Фото: Google Maps

Недавно мужчина поделился снимком в Facebook. Пользователи были ошеломлены историей:

Какой тесный мир... Было бы достаточно, если бы она сказала мужу, что больше не любит его

Из 100 женщин 90 процентов неверны, остальные имеют только один глаз (ха-ха-ха) или бессмертные (ха-ха-ха)

Напомним, герой вирусного снимка драки на Google Maps насмешил подробностями этого курьезного фото. Австралийский рабочий объяснил реальную историю вирусного изображения, на котором он дерется у своей мастерской.

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