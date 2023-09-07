Муж узнал об изменах жены благодаря Google Maps – фото, подробности

Он не ожидал увидеть, что его возлюбленная сидит на скамейке с любовником.
Муж развелся со своей женой после того, как обнаружил на Google Maps ее фото с любовником.
Об этом пишет Mirror.
Мужчина планировал маршрут перед поездкой, когда заметил изображение своей жены, сидящей на скамейке и поглаживающей волосы другого лежащего мужчины, положив голову ей на колени. Шокированный он сказал, что фотография сделана камерой Google в перуанской столице Лиме.
Его внимание привлекла одежда, которая похожа на ту, что носила его любимая.
Муж гневно показал жене доказательства ее измены. Впоследствии они развелись после того, как женщина призналась, что у нее был роман.
Недавно мужчина поделился снимком в Facebook. Пользователи были ошеломлены историей:
- Какой тесный мир... Было бы достаточно, если бы она сказала мужу, что больше не любит его
- Из 100 женщин 90 процентов неверны, остальные имеют только один глаз (ха-ха-ха) или бессмертные (ха-ха-ха)
Напомним, герой вирусного снимка драки на Google Maps насмешил подробностями этого курьезного фото. Австралийский рабочий объяснил реальную историю вирусного изображения, на котором он дерется у своей мастерской.
Читайте также: