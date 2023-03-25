Муж вытащил из могилы труп своей матери и прожил с ним 13 лет: жуткая история

Как выяснилось, труп женщины лежал на газетах с 2009 года.

В польском Совете мужчина вытащил тело своей умершей матери из могилы и прожил с ним 13 лет. Труп лежал на диване, на газетах. Об этом стало известно в феврале 2023 года.

Об этом сообщает польское издание InPoland.

Так, 76-летний мужчина хранил дома мумифицированный труп своей матери. Все началось с того, что на одной из улиц родственник пожилого мужчины заметил, что тот нуждается в помощи. Недолго думая, первый решил вызвать скорую помощь. Спасатели из-за отсутствия логического контакта с мужчиной решили доставить его в больницу. Войдя в дом 76-летнего мужчины, медики заметили, что на диване лежит мумифицированное тело.

Как рассказала спикер водзиславской полиции Малгожата Конярская, сообщение об обнаружении тела поступило 22 февраля около 10:20 от родственника владельца жилья.

Сначала следователи подумали, что тело женщины пролежало несколько месяцев. Они даже не знали, кому они принадлежат. Для установления личности женщины немедленно была назначена экспертиза ДНК. После вскрытия оказалось, что труп принадлежит женщине старше 65 лет. Тогда 76-летний мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу, а полиция возбудила дело о непреднамеренном убийстве.

По результатам анализа ДНК установили, что женщину похоронили еще в январе 2010 года в возрасте 95 лет. Как выяснилось, труп женщины лежал на газетах с 2009 года.

Читайте также: