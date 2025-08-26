Муж забыл жену во время путешествия: чем все закончилось

АЗС / © Pixabay

Реклама

На автобане в Баварии произошел необычный инцидент, быстро привлекавший внимание немецких СМИ. 39-летний гражданин Румынии во время путешествия с семьей случайно оставил жену на заправке, не заметив ее отсутствия в машине.

Об этом BILD.

Как это произошло

Семья возвращалась домой из путешествия по Германии. На одной из заправок 37-летняя женщина решила воспользоваться туалетом, а мужчина вместе с 11-летним сыном остался в автомобиле. Закончив дела, водитель выехал на автобан, даже не проверив, все ли пассажиры на местах.

Реклама

Прошло 45 минут, прежде чем мальчик сообщил отцу, что мама выходила из авто на предыдущей стоянке. К тому моменту семья уже преодолела около 70 км.

Без телефона и связи

Женщина очутилась на заправке совершенно одна и без мобильного телефона. Она обратилась за помощью к водителю автобуса, который согласился подвезти ее дальше по трассе и предоставить телефон для связи. Именно благодаря этому удалось установить контакт с полицией.

Помощь полиции и встреча

Правоохранители быстро определили местонахождение супругов и организовали встречу семьи. Когда муж вернулся за женой, между ними произошел эмоциональный разговор, который полицейские в шутку назвали «серьезной лекцией для забывчивого водителя».

Немецкая полиция напоминает водителям о необходимости быть внимательными во время путешествий и перед выездом всегда проверять, все ли пассажиры на местах.

Реклама

Напомним, в аэропорту Эль-Прат в Барселоне (Испания) произошел инцидент, поразивший даже опытных сотрудников. Супруги, направлявшиеся на отдых в Касабланку, оставили своего 10-летнего сына в терминале после того, как выяснилось, что его паспорт недействителен.

О случившемся сообщила диспетчер воздушного движения Лилиан Лимасин в TikTok. Она рассказала, что получила экстренное сообщение о необходимости задержать рейс: полиция обнаружила в аэропорту оставшегося без сопровождения мальчика. Ребенок объяснил, что его родители уже улетели.

Правоохранители проверили информацию и выяснили, что супруги действительно находятся на борту самолета в Касабланку. Рейс был задержан, а полиция поднялась на борт для допроса родителей. Выяснилось, что при регистрации они узнали: срок действия паспорта сына истек, и без визы он не мог покинуть страну. Однако вместо того, чтобы отменить или перенести поездку, родители просто оставили ребенка в аэропорту, предварительно позвонив по телефону родственнику с просьбой забрать его.

«Для них это казалось нормальным, но полиция была другого мнения», — отметила Лимасин.

Реклама

В настоящее время в отношении пары начато расследование. Их подозревают в оставлении малолетнего ребенка и в причине задержки рейса. Социальные службы Испании определяют, какое наказание применимо к родителям.