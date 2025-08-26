- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 904
- Время на прочтение
- 2 мин
Муж забыл жену во время путешествия: чем все закончилось
В Германии водитель забыл жену на стоянке и поехал с сыном дальше по трассе. Встреча семьи произошла в 70 км от места происшествия.
На автобане в Баварии произошел необычный инцидент, быстро привлекавший внимание немецких СМИ. 39-летний гражданин Румынии во время путешествия с семьей случайно оставил жену на заправке, не заметив ее отсутствия в машине.
Об этом BILD.
Как это произошло
Семья возвращалась домой из путешествия по Германии. На одной из заправок 37-летняя женщина решила воспользоваться туалетом, а мужчина вместе с 11-летним сыном остался в автомобиле. Закончив дела, водитель выехал на автобан, даже не проверив, все ли пассажиры на местах.
Прошло 45 минут, прежде чем мальчик сообщил отцу, что мама выходила из авто на предыдущей стоянке. К тому моменту семья уже преодолела около 70 км.
Без телефона и связи
Женщина очутилась на заправке совершенно одна и без мобильного телефона. Она обратилась за помощью к водителю автобуса, который согласился подвезти ее дальше по трассе и предоставить телефон для связи. Именно благодаря этому удалось установить контакт с полицией.
Помощь полиции и встреча
Правоохранители быстро определили местонахождение супругов и организовали встречу семьи. Когда муж вернулся за женой, между ними произошел эмоциональный разговор, который полицейские в шутку назвали «серьезной лекцией для забывчивого водителя».
Немецкая полиция напоминает водителям о необходимости быть внимательными во время путешествий и перед выездом всегда проверять, все ли пассажиры на местах.
Напомним, в аэропорту Эль-Прат в Барселоне (Испания) произошел инцидент, поразивший даже опытных сотрудников. Супруги, направлявшиеся на отдых в Касабланку, оставили своего 10-летнего сына в терминале после того, как выяснилось, что его паспорт недействителен.
О случившемся сообщила диспетчер воздушного движения Лилиан Лимасин в TikTok. Она рассказала, что получила экстренное сообщение о необходимости задержать рейс: полиция обнаружила в аэропорту оставшегося без сопровождения мальчика. Ребенок объяснил, что его родители уже улетели.
Правоохранители проверили информацию и выяснили, что супруги действительно находятся на борту самолета в Касабланку. Рейс был задержан, а полиция поднялась на борт для допроса родителей. Выяснилось, что при регистрации они узнали: срок действия паспорта сына истек, и без визы он не мог покинуть страну. Однако вместо того, чтобы отменить или перенести поездку, родители просто оставили ребенка в аэропорту, предварительно позвонив по телефону родственнику с просьбой забрать его.
«Для них это казалось нормальным, но полиция была другого мнения», — отметила Лимасин.
В настоящее время в отношении пары начато расследование. Их подозревают в оставлении малолетнего ребенка и в причине задержки рейса. Социальные службы Испании определяют, какое наказание применимо к родителям.