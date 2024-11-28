Муж заплатил 20000 долларов за свою филиппинскую жену: "Люди называют ее моей горничной"

Мужчина женился на филиппинке после трех недель общения в Интернете – он заплатил 20 000 долларов, чтобы прилететь к ней и привезти ее в США. Люди называют ее его "горничной" и "охотницей за золотом", но они настаивают, что счастливы.

Эван и Стефани познакомились на филиппинском сайте знакомств и быстро нашли общий язык. После общения чуть более трех недель Эвану не терпелось встретиться со Стефани лично – и он потратил 5 000 долларов на поездку на Филиппины, чтобы познакомиться с ней. Они сразу же стали парой и начали обсуждать свое будущее – потратив 15 000 долларов на поездки к Стефани, Эван заговорил об оформлении визы для помолвки и совместной жизни в США.

Эван объяснил на канале Truly TV на YouTube: "Во время процесса у нас было 90 дней, чтобы жениться во время ее приезда в США, мы тайно сбежали в июне, а в минувшее воскресенье мы устроили свадьбу с моей семьей".

Теперь супруги делятся своими отношениями в Интернете, но часто сталкиваются с осуждением и предположениями, что ему нужна горничная, а ей – грин-карта.

"Люди осуждают меня за то, что мой муж потратил 20 000 долларов, чтобы привезти меня сюда, в США", — говорит Стефани. Новоиспеченная жена, занимающаяся уборкой, приготовлением пищи и другими делами в их доме в Пенсильвании, говорит, что до переезда в Америку она никогда не пользовалась посудомоечной машиной или бельевой сушилкой".

Эван и Стефани / Фото: instagram.com/evan.stefaniaa

Эван сказал: "Когда люди говорят, что Стефани – моя горничная, я не воспринимаю это на свой счет, потому что я знаю, что мы оба счастливы и между нами все хорошо".

Эван и Стефани / Фото: instagram.com/evan.stefaniaa

Сейчас пара делится своим взглядом на их отношения на своем канале YouTube и TikTok. Хотя они получают много поддержки, они также получают много порицания. Стефани добавила: "Комментарии, которые мы получаем в Интернете, вроде: "Она собирается выдоить твои деньги досуха, парень".

Эван и Стефани / Фото: instagram.com/evan.stefaniaa

Другие окрестили ее охотницей за деньгами. "Мы отмахиваемся от большинства ненавистных комментариев", – добавляет Итан.

Супруги говорят, что им нравится играть на комментариях людей. Они шутят о том, что Стефани является "финансовым бременем" после комментариев о том, что она "охотница за деньгами". Итан прокомментировал: "Люди спрашивали, делает ли она это ради любви, или ради грин-карты. У нее было несколько друзей, которые были немного скептически настроены. У нее были члены семьи, которые думали, что я, возможно, слишком молод, хотя я на четыре года старше".

Эван и Стефани / Фото: instagram.com/evan.stefaniaa

Напомним, другая уроженка Филиппин соврала о своем возрасте и вышла замуж старшего на 38 лет американца.

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