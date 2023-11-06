Муж застукал свою жену на измене благодаря камере: где она установлена

Муж обнаружил, что его жена изменяет благодаря камере наблюдения.

Об этом пишет nypost.com.

Как написал его товарищ на британском сайте знакомств для женатых людей, пара установила в доме камеру в дверях вместо простого глазка. Она осуществляет видеозапись, которую можно затем просмотреть.

Друг объяснил, что его приятель однажды решил просмотреть видео и обнаружил, как таинственный мужчина приближается к его входной двери. Вскоре избранница открыла дверь и "устроила ему слишком теплый прием".

Как оказалось, это был ее любовник.

"У кого-нибудь есть дверной звонок Ring? Будьте осторожны, он только что положил конец браку моего приятеля. Я не могу поверить, насколько глупо она поступила, сделав это у себя на пороге", — жаловался мужчина. Ring следует запретить, лол".

В ответ пользователи с возмущением заявили: "Неуважение к интрижке с использованием семейного дома для меня является переходом границы и демонстрирует пренебрежение к ее мужу!", "Кто в здравом уме изменяет и делает это у себя дома?".

Напомним, женщина узнала о споре мужа с коллегами и хочет развода. Она рассказала, в чем суть офисного пари.

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