Мужчина 10 лет назад сорвал джекпот в 55 млн долларов и не сказал семье: он объяснил почему

Победитель лотереи, выигравший 55 миллионов долларов, признался, что в течение 10 лет никому из родных не рассказывал о своем выигрыше.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Несмотря на свое безумное состояние, он купил только новый грузовик и дом. Богач рассказал, что у него нет жены и детей, а из родных в то время остались родители и сестра.

Но он признался, что не любит ни ее, ни ее мужа, добавив, что опасается, что она заставит его отдать половину денег в ее церковь, если узнает о выигрыше.

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"Я вел себя сдержанно. Я купил новый грузовик и дом, но сказал им, что снимаю дом. Разве я был неправ, что никому ничего не сказал? Я знаю, что мои родители ничего не попросили бы, но моя сестра сказала бы мне пожертвовать половину ее церкви. Я не жертвовал деньги никому и никакой организации. Сейчас мне 67 лет, и я очень доволен своей жизнью. Я трачу немного. У меня нет детей, и оба родителя умерли. Я не обеспечивал свою сестру, потому что не люблю ее и ее мужа, и я не разговаривал с ней больше 10 лет", — рассказал он.

Мужчина также выразил надежду, что сестра и не подозревает, где он живет.

"Кроме того, мои родители выписали ее из имения перед смертью. Она пыталась сделать с нашими родителями какие-то страшные вещи, поэтому я положил этому конец", — добавил он.

Так что миллионер продолжил спокойно и скромно наслаждаться своим богатством.

Напомним, в аэропорту женщина устроила разгром, разбив компьютеры и сканеры. Стало известно, что ее так разозлило.

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