Мужчина 10 лет употреблял тяжелые наркотики, но смог выздороветь: фото до и после лечения

Хантер Шепард, проведший 10 лет на наркотиках, изменил свою жизнь и сейчас выглядит неузнаваемо.

Своей историей он поделился с dailystar.co.uk.

28-летний мужчина впервые попробовал наркотики, когда ему было всего 12 лет. Подросток стал курить марихуану и пить спиртное, а впоследствии начал принимать "более тяжелые" вещества.

Он отметил, что вырос в Паркерсберге, штат Западная Вирджиния, который когда-то называли "столицей передозировки США", где потребителей часто называют "опиоидными зомби". В штате также самый высокий уровень ожирения страны, а уровень бедности выше, чем в среднем по США.

"Я вырос в месте, которое является эпицентром опиатной эпидемии в Америке — это одно из самых бедных мест, самое грубое, депрессивное, менее образованное. Все эти вещи, откуда я родом, вроде бы настроили меня на это, потому что это было просто "нормально". У меня был лишний вес, я одевался совсем не так, как все, откуда я родом, у меня были ужасные волосы и ужасные зубы — я просто ненавидел себя таким, каким я являюсь. В то же время мне поставили диагноз СДВ (синдром дефицита внимания) и некоторые другие расстройства настроения. Я начал тусоваться с людьми, которые намного старше меня, потому что я чувствовал, что они больше принимают меня таким, каким я являюсь. И, куря траву и выпивая, я чувствовал себя достаточно комфортно", — рассказал он.

У парня были проблемы с полицией и он попал в центр содержания под стражей несовершеннолетних после ссоры со своим отцом. Папа хотел дисциплинировать сына, но он дал отпор.

К 16 годам он уже попробовал героин и побывал в разных колониях для несовершеннолетних. До 18 лет Шепард употреблял все, от героина до метамфетамина, и в результате стал бездомным и жил на заднем сиденье автомобиля.

Хантер пять раз попадал в реабилитационный центр, прежде чем произошло событие, которое навсегда изменило его жизнь – он вошел в неустойчивое состояние, похожее на зомби, которое поставило его в самое страшное положение в его жизни.

Хантер Шепард при употреблении наркотиков / Фото: dailystar.co.uk

Испугавшись, что сына скоро будут хоронить, родители в шестой раз отвезли его на реабилитацию. И это сработало. Будучи бездомным, истощенным, покрытым струпьями, Хантер полностью изменил свою жизнь.

В то время его возлюбленная родила ему дочь.

Впрочем, до выздоровления было еще далеко. Следующие пять лет жизни Хантера состояли из порочного круга тюрьмы, зависимости, реабилитации, рецидива, пока он не решил попытаться очиститься в возрасте от 21 до 23 лет.

В этот период он несколько раз находился в реабилитационном центре и сохранил трезвость в течение пяти месяцев. Но "из-за плохого плана лечения" после выписки Хантер потерпел неудачу.

"За три недели я похудел почти на треть. Я ободрал все свое тело, у меня были струпья по всему телу. По сути, в конце трех недель я почти не спал, почти ничего не ел и мне было очень плохо, а потом девушка отравила наркотики. У меня были галлюцинации, я не знал, кто я такой, я не знал, где я был. Это действительно испугало меня. И каждый раз, когда я выходил из этого, я был смертельно болен. Я потерял сознание на три дня", — рассказал он.

У мужчины были струпья по всему телу / Фото: dailystar.co.uk

Затем его родители отвезли его обратно в реабилитационный центр, отвечающий потребностям Хантера, и с 21 февраля 2018 года он был чист.

Хантер Шепард после выздоровления / Фото: dailystar.co.uk

Хантер создал огромное онлайн-сообщество из 500 000 человек и помогает другим получить лечение, в котором они так отчаянно нуждаются.

Он встретил свою жену Киру из Эссекса во время видеозвонка для наркоманов, которые поправляются, в 2020 году. С тех пор они вместе и уже воспитывают сына.

Хантер Шепард с любимой и детьми / Фото: dailystar.co.uk

Хантер сказал: "Никто не должен употреблять наркотики, вы не должны быть зависимы от наркотиков. И это не так просто, как всем сказать: "Я ухожу". Социальные сети — это, безусловно, одна из лучших вещей, которые когда-то случались со мной. И это позволило мне общаться с людьми и помогать людям со всего мира. Я думаю, что каждый заслуживает того, чтобы кто-то заботился о нем и заботился о том, как к нему относятся. В конце концов, выздоровление — подлинное выздоровление — заключается в служении другим людям. Вот в чем все дело. Вы должны заботиться и тратить время, усилия и энергию на помощь людям, которые все еще борются. Странно, когда можешь помогать людям".

Сейчас он помогает другим избавиться от наркозависимости / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, семья пакистанцев стала рекордсменкой по количеству братьев и сестер с альбинизмом. Генетическим заболеванием страдают восемь человек.

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