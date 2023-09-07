Мужчина 100 дней ел сырые стейки и рассказал, как эксперимент повлиял на его организм (фото)

Мужчина ради эксперимента 100 дней подряд ел сырые стейки.

Об этом пишет nypost.com.

Поли Лонг, живущий на Бали, Индонезия, в детстве ел разнообразную пищу, но решил ограничить свою диету после того, как пять лет назад у него начались проблемы с желудком.

"Я хотел проэкспериментировать и посмотреть, что я буду чувствовать, а также показать публике, что употребление сырого мяса абсолютно безопасно", — пояснил 30-летний мужчина. "Я ел один сырой стейк в день, а потом все, что хотел съесть, могло быть еще одним стейком, который я готовил или снова съедал сырым".

Поли Лонг / Фото: Jam Press/@paulylong

Создателя контента прозвали "королем яичек", поскольку он задокументировал, как поедает сердца, яички и языки животных.

Поли Лонг / Фото: Jam Press/@paulylong

Как правило, не рекомендуется есть сырое мясо, при этом Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что "употребление сырого и недоваренного мяса и птицы может вызвать заболевание".

По данным UCLA Health, употребление сырого мяса может привести к болезням пищевого происхождения, таким как кишечная палочка, но Лонг настаивает, что он никогда не чувствовал себя лучше.

Отец утверждает, что у него "не было осложнений" от употребления большого количества сырого мяса, но призывает других провести собственные исследования. Он говорит, что заметил положительные изменения в пищеварении, уровне энергии и общем настроении.

Поли Лонг / Фото: Jam Press/@paulylong

"Я начал замечать наибольший сдвиг примерно на 30-й день – после этого он стал очень заметен каждый день – хорошая энергия, прекрасное пищеварение, замечательное ощущение после сыроедения", — объяснил Лонг.

Он признал, что обычно в его рацион входят сырые и приготовленные продукты, но лучше всего он чувствует себя, когда ест пищу, не подвергнутую термической обработке.

"Я сочетаю сырое и приготовленное, потому что я большой гурман и люблю пробовать вкусную еду вне дома, но в целом сыроедение заставляет меня чувствовать себя лучше", — сказал он.

Поли Лонг / Фото: Jam Press/@paulylong

В недавнем видео TikTok, собравшем более 870 000 просмотров, Лонг показал, как ест домашний стейк-тартар на 97-й день эксперимента.

В комментариях пользователи спрашивали, как он не умер и как не болеет.

"Я уже настолько к этому привык, что даже больше не обращаю внимания", – сказал он. "Конечно, все думают, что я сумасшедший, и во время испытания все постоянно говорили, что я заболею и умру, но для меня это просто развлечение".

Напомним, мужчина узнал об изменах жены благодаря Google Maps. Он не ожидал увидеть, что его возлюбленная сидит на скамейке с любовником.

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