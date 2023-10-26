Мужчина 12 лет ходит босиком и у него нет ни одной пары обуви: "Люди думают, что я бездомный" (фото)

Он не обувается даже во время походов в горы.

Американец Робин Гринфилд, который не покупал туалетную бумагу десять лет, удивил еще одной привычкой.

Об этом пишет nypost.com.

37-летний мужчина не носит обувь более 12 лет — даже во время походов в горы или прогулок по продуктовому магазину.

"Люди часто смотрят на меня свысока; люди часто думают, что я бездомный. Они считают, что я в отчаянии и у меня нет другого выбора", — сказал он.

Робин Гринфилд / Фото: SWNS

Но Робин говорит, что это делает его "скромным". На самом деле ему нравится, что хождение босиком — это "практика смирения".

Гринфилд, даже не имеющий деловой одежды, впервые решил отказаться от своей обуви еще в 2008 году во время студенческой поездки в Новую Зеландию, где он стал свидетелем того, как один из руководителей курса был без обуви.

"Я не помню, чтобы когда-то у меня была какая-то особая причина, кроме того, что это казалось правильным", – вспоминает активист-эколог. "Я хотел ходить босиком, и я сделал это".

К тому времени он почувствовал "естественное влечение" и с 2011 года начал ходить босиком постоянно.

Робин Гринфилд / Фото: SWNS

Житель Эшвилла, Северная Каролина, говорит, что он чаще всего единственный человек в толпе, кто не носит обувь, и в результате подвергается пристальному вниманию.

"В минувшие выходные я был на фестивале, на котором присутствовало 5000 человек", — сказал Гринфилд, признавший, что ему понадобились "годы", чтобы мысленно преодолеть "стигму", с которой он столкнулся. "Я не видел ни одного босого человека, а на мои ноги смотрели сотни людей".

То же было и несколько лет назад, когда он гулял босиком по "модному району" Глендейла, штат Калифорния, где его встретили взгляды "людей в одежде за тысячу долларов".

Робин Гринфилд / Фото: SWNS

Если его не заставят одеть обувь — в непогоду или в местах, где это необходимо — его ноги будут босыми. В редких случаях он выберет носки для комфорта или тепла.

"Для меня быть босиком — это возможность связаться с людьми в любой момент, с каждым шагом, который я делаю, чтобы выйти за рамки социальных норм", — сказал он, добавив, что ему нравится, когда люди ставят под сомнение его поведение.

Несмотря на то, что ему пришлось забинтовать ноги после того, как он наступил на стекло, периодическая боль от путешествия босиком не помешала ему вести образ жизни без обуви.

На самом деле, он выбросил свою последнюю пару обуви шесть месяцев назад.

Робин Гринфилд / Фото: SWNS

Хотя его семья была "озадачена" его будущим, она также поддерживала его. "Гринфилды – мы маленькая семья, и мы все в той или иной степени чудаки. Мы все уникальны – никто из нас не вписывается в социальные нормы, поэтому я получил большую поддержку".

Освободившись от обуви, Гринфилд запустил проект под названием "Школа босиком", где он передает свои знания о том, как ходить босиком, другим, кто тоже хочет отказаться от обуви.

Он заявил, что его первая сессия, состоявшаяся в июле этого года в Северной Каролине, собрала 40 человек.

"Это были выходные, посвященные воссоединению с землей, когда мы ходили босиком, а также собирали еду, проводили время в лесу и общались с местными сообществами", — сказал он.

Робин Гринфилд / Фото: SWNS

Начинающим, которые надеются когда-нибудь полностью отказаться от обуви, Гринфилд рекомендует начинать с более легких поверхностей и постепенно переходить к более опасным поверхностям, помня, что есть вероятность порезов и царапин, если перегружать себя слишком сильно.

Однако его методы противоречат тому, что советуют некоторые эксперты для оптимального здоровья ног. Хотя умеренное хождение босиком (даже на открытом воздухе) может укрепить мышцы стопы и голеностопного сустава, поскольку они вынуждены работать больше, ортопеды предупреждают, что длительный стресс из-за отсутствия обуви может привести к проблемам в будущем.

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