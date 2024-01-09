Мужчина 15 лет использовал одни и те же номера в лотерее и сорвал джекпот: известна сумма

Он еще не оправился от счастья.

Стремление одного австралийца разыгрывать одни и те же номера вылилось в огромный выигрыш в лотерею.

Об этом пишет Yahoo News Austra.

Житель Лисмора в течение 15 лет принципиально использовал одинаковые номера. И вот, наконец, он сорвал джекпот в 1,4 миллиона долларов.

Выигрышными номерами были 17, 12, 36, 42, 13 и 34, а дополнительными – 41 и 38. Каждый из семи победителей получил по 1428571,43 доллара.

"Я брал эти цифры очень долго – возможно, 15 лет или больше", — сказал победитель после того, как ему пришлось бежать в машину, чтобы найти свой ценный билет, чтобы подтвердить выигрыш. "Я не беру их еженедельно. Я рад, что взял их на этой неделе. Я ошеломлен, скажу вам правду! Я не знаю что сказать. Это большой шок".

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Также победитель поделился, что ему понадобится время, чтобы полностью осознать суть приза, прежде чем решить, что делать с деньгами.

Напомним, мужчина во время ремонта нашел 9 миллионов, но рано обрадовался. Он рассказал, почему именно он не разбогател.

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