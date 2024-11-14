Мужчина 15 лет избегает принятия решений, соблюдая строгий распорядок дня: что он делает

Он считает, что уменьшение личного выбора облегчает умственную нагрузку, что приводит к более ясным мыслям.

Мужчина из Японии уже более десяти лет потребляет одни и те же продукты и придерживается четкого распорядка дня, чтобы свести к минимуму принятие решений, утверждая, что такой образ жизни помогает ему сохранять ясность ума.

38-летний Го Кита, работающий в информационной индустрии, придерживается такого "образа жизни без принятия решений" уже 15 лет, пишет SCMP.

Исследования показывают, что люди могут принимать до 35 000 решений в день. В современном мире, перенасыщенном информацией, непрерывное принятие решений может привести к "усталости от решений" – состоянию умственного истощения, вызванного огромным количеством вариантов выбора. Исследования показывают, что эта усталость может усугубить суждение, что приводит к прокрастинации или иррациональным решениям.

Когда 15 лет назад Кита впервые пришел на работу, множество решений, с которыми он столкнулся на работе, вызвали у него стресс. Чтобы облегчить выбор, который приходилось ему делать в личной жизни, он искал вдохновения у бывшей звезды японского бейсбола Ичиро Сузуки. Как сообщается, Сузуки соблюдал строгий распорядок дня в течение семи лет: начинал каждый день с завтрака с риса с карри, выполнял физические упражнения для разминки в определенное время и соблюдал установленный график для принятия ванны после игры. Упростив свои ежедневные решения, Сузуки достиг лазерной концентрации на тренировках и играх, кульминацией чего стали беспрецедентные 10 сезонов подряд по 200 хитов – самая длинная серия в истории бейсбола.

Вдохновившись примером Сузуки, Кита ежедневно ест орехи и рамен на завтрак, куриную грудку на обед и жареную свинину с бобовыми побегами на ужин. Он также принимает фиксированные дозы пищевых добавок через определенные промежутки времени для обеспечения сбалансированного питания.

Го Кита / Фото: QQ.com

Кита ежедневно одевает рубашку и штаны одного фасона и имеет несколько пар одинаковых носков и нижнего белья. Кроме того, его ежедневные процедуры, в частности бритье, стирка и подстригание ногтей, тщательно расписаны.

Кита делится, что благодаря уменьшению личного выбора он испытывает меньшую психическую нагрузку, что позволяет ему яснее мыслить и эффективнее принимать решения на работе.

Остается непонятным, повлек ли такой образ жизни какие-либо недостатки.

Го Кита / Фото: QQ.com

Дисциплинированный подход Киты привлек внимание в социальных сетях:

Возможно, мне тоже следует минимизировать свои решения. Каждый раз, когда я покупаю мороженое, я стараюсь выбрать вкус, а в результате все равно беру то же самое. Это такая пустая трата времени

Такой однообразный образ жизни кажется скучным! Кита теряет много спонтанных радостей в жизни

Почему бы не применить более умный метод? Ведение дневника для размышлений о правильности или неправильности сделанного выбора могло бы повысить уверенность в принятии решений в будущем

Напомним, биохакер Брайан Джонсон уколол в лицо жир другого человека и испугал последствиями. Он приступил к новому проекту.

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