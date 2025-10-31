Мужчина 15 лет жил на две семьи: обман раскрылся после его смерти

Обман и измена раскрылись во время похорон мужа / © Pixabay

Ужасное открытие всколыхнуло семью на похоронах 62-летнего мужчины в Великобритании. Его дочь, оплакивавшая отца, узнала, что он в течение 15 лет изменял ее матери и вел двойную жизнь. Неизвестная женщина, пришедшая на церемонию в сопровождении двух сыновей-подростков, заявила, что жила с этим мужем и была убеждена, что его первая жена давно умерла.

Об этой невероятной истории, которой поделилась дочь покойного, рассказало британское издание The Mirror.

Тайная жизнь продолжалась 15 лет

По словам дочери, отношения между ее родителями начались еще в подростковом возрасте, и пара только отпраздновала 40-ю годовщину свадьбы. Никакого намека на проблемы или предательство семья никогда не замечала. Этот образ идеальной семьи разрушился в мгновение ока, когда на похороны пришла неизвестная женщина с двумя сыновьями и сказала дочери: «Я Дениз. Я жила с твоим папой 15 лет».

Сначала дочь заподозрила обман, но Дениз показала ей фотографии, где отец празднует с ними дни рождения, Рождество и проводит отпуска. Доказательства были неоспоримыми.

Выяснилось, что муж объяснял свои продолжительные отсутствия «рабочими поездками», а второй семье он сказал, что его первая жена «умерла много лет назад».

«Лицо моей матери полностью исказилось, когда я ей рассказала. Они с отцом только что отпраздновали свою 40-ю годовщину брака», — написала дочь на Reddit.

Двойное горе и разрушенная иллюзия

В настоящее время обе семьи оплакивают не только потерю мужа и отца, но и осознают, что мужчина, которого они знали, был совсем другим человеком. Они вынуждены справляться с двойным горем: от потери близкого человека и жестокого обмана.

Дочь призналась, что теперь не может спокойно вспоминать о прошлом.

«Я продолжаю думать, сколько дней рождений и праздников он провел, разрываясь между нами, притворяясь, что опаздывает из-за пробок», — рассказала она.

Читатели Сети выразили глубокое соболезнование. Один из них очень точно прокомментировал ситуацию.

«Двойная жизнь, двойное горе. Ты оплакиваешь человека, который тебя вырастил, и иллюзию, которую он сотворил. Это самый плохой вид потери, когда даже твои воспоминания оказываются ложью», — написал он.

