В США 32-летний мужчина удивил пользователей, рассказав о своем двухлетнем эксперименте с питанием. По его словам, с лета 2023 года он ежедневно питается исключительно в заведениях быстрого питания, таких как McDonald’s, Taco Bell, KFC или Burger King, и не собирается останавливаться.

Об этом стало известно с платформы Reddit.

Что ест мужчина и каковы его показатели?

Основной рацион американца состоит из одного большого приема пищи в день. Обычно это «Биг Мак», нагетсы, большая порция картофеля фри и несколько соусов. Иногда мужчина добавляет в меню десерт, например, «МакФлурри», и запивает все газировкой или энергетиками. В среднем он потребляет около 2000 калорий в день.

Наибольшее удивление вызывает то, что, по словам мужчины, его показатели здоровья остаются в пределах нормы:

Вес : 66 кг

Индекс массы тела: 20,8

Давление: нормальное

При этом мужчина признается, что не ел фруктов более 10 лет, а его пищеварительная система плохо реагирует на здоровую пищу. В то же время питание фастфудом не вызывает никаких проблем.

Реакция сети и возможные риски

Пользователи Reddit разделились мысленно. Одни были поражены тем, как организм мужчины выдерживает такую диету, а другие предостерегают от повторения подобных экспериментов.

Один из комментаторов рассказал историю своего брата, также питавшегося в McDonald’s. Хотя он не набрал лишнего веса, это привело к серьезным проблемам.

«Мой брат провел два дня в отделении неотложной помощи со столь серьезным камнем в почке, что не мог принимать ни еду, ни жидкости», — написал пользователь.

Эксперты отмечают, что даже при нормальных показателях веса и давления ежедневное потребление фастфуда может привести к серьезным проблемам в будущем, таким как заболевания сердца, сосудов, почек и желудка, из-за высокого содержания насыщенных жиров, соли и сахара.

Напомним, одно из самых опасных блюд в мире регулярно потребляют около полумиллиарда человек, и именно ее популярность привела к репутации смертельного продукта в случае неправильного приготовления. Если раньше на слуху было кое-какое блюдо из Таиланда и Лаоса, то теперь речь идет о маниоке, известном также как кассава, который ежегодно уносит более 200 жизней.

Маниок является главным продуктом питания около 500 миллионов человек, а ежегодно производятся сотни миллионов тонн этой культуры.

Растение происходит из Южной Америки, однако ныне крупнейшим его производителем является Нигерия. В сыром виде корни, листья и кожура кассовые опасны, поскольку содержат соединения, способные образовывать цианистый водород. В «сладких» сортах концентрация достигает 20 мг цианида на килограмм, а в самых горьких — до 1 000 мг.

По данным ВОЗ, от отравления маниоком ежегодно умирает около 200 человек. Несмотря на это, большинство регулярно употребляющих продукт чувствуют себя хорошо, ведь со временем люди научились правильно его готовить. Подобно тому, как только опытные повара могут безопасно приготовить ядовитую рыбу, считающуюся деликатесом, так и касса можно сделать безопасной благодаря специальным методам обработки.

Употребление сырого корнеплода или неправильное приготовление может не только стать причиной смерти, но и повлечь за собой серьезные последствия для здоровья, в частности неврологическое расстройство атаксию.

Чтобы избежать риска, корнеплод необходимо правильно обрабатывать — например, замачивать в воде до 24 часов. Особенно опасной касса становится в периоды продовольственного кризиса, когда из-за нехватки пищи люди вынуждены употреблять горькие сорта с высоким содержанием токсинов.