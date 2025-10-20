- Дата публикации
Курьезы
641
2 мин
Мужчина 20 лет отращивал бороду, а затем внезапно сбрил ее: фото ошеломили Сеть
Муж удивил сеть, показав, что он скрывал под густыми волосами.
Борода способна кардинально изменить облик человека, и один мужчина решил продемонстрировать это на собственном примере. После 20 лет непрерывного ношения бороды он решился ее сбрить, и результат его превращения шокировал пользователей соцсетей.
Об этом он сообщил на Reddit .
Муж поделился фотографиями «до» и «после». На первом снимке у него густая борода, которая спадала далеко за ключицы, а длинные усы полностью закрывали верхнюю губу. Его внешность была скрыта под головным убором и бородой.
После бритья его практически невозможно узнать. Он оставил только отличные, аккуратно подстриженные усы (которые пользователи назвали «одними из лучших») и небольшую щетину.
«После 20 лет постоянного ношения бороды у меня появились уши», — пошутил он, публикуя фото.
Пользователи Reddit мгновенно отреагировали на трансформацию. Многие были ошеломлены изменением, которая, по их мнению, сделала мужчину гораздо моложе:
«Ого! Ты только что выбрил 20 лет!» – написал один из комментаторов.
«Я хотел сказать: 'Нет, не надо! Но теперь я вижу, что ты скрывал», — признался другой.
Сам автор сообщения позже раскрыл небольшой секрет: он вынужден был покрасить усы, поскольку его натуральный цвет волос ему не понравился. Однако это не помешало пользователям выразить восхищение его новым образом.
