Мужчина 20 лет отращивал бороду, а затем внезапно сбрил ее: фото ошеломили Сеть

Муж удивил сеть, показав, что он скрывал под густыми волосами.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Борода

Борода / © Pexels

Борода способна кардинально изменить облик человека, и один мужчина решил продемонстрировать это на собственном примере. После 20 лет непрерывного ношения бороды он решился ее сбрить, и результат его превращения шокировал пользователей соцсетей.

Об этом он сообщил на Reddit .

Муж поделился фотографиями «до» и «после». На первом снимке у него густая борода, которая спадала далеко за ключицы, а длинные усы полностью закрывали верхнюю губу. Его внешность была скрыта под головным убором и бородой.

Мужчина, который 20 лет отращивал бороду.

Мужчина, который 20 лет отращивал бороду.

После бритья его практически невозможно узнать. Он оставил только отличные, аккуратно подстриженные усы (которые пользователи назвали «одними из лучших») и небольшую щетину.

«После 20 лет постоянного ношения бороды у меня появились уши», — пошутил он, публикуя фото.

Фото после того, как мужчина сбрил бороду.

Фото после того, как мужчина сбрил бороду.

Пользователи Reddit мгновенно отреагировали на трансформацию. Многие были ошеломлены изменением, которая, по их мнению, сделала мужчину гораздо моложе:

  • «Ого! Ты только что выбрил 20 лет!» – написал один из комментаторов.

  • «Я хотел сказать: 'Нет, не надо! Но теперь я вижу, что ты скрывал», — признался другой.

Сам автор сообщения позже раскрыл небольшой секрет: он вынужден был покрасить усы, поскольку его натуральный цвет волос ему не понравился. Однако это не помешало пользователям выразить восхищение его новым образом.

Напомним, в Лас-Вегасе женщина спасла крошечного и больного котика по имени Гремлин. Сначала он был ослаблен и едва выживал, но благодаря круглосуточному уходу котик не только выздоровел, но и приобрел потрясающие размеры хвоста, равные длине всего его тела.

Раньше мы писали о том, что парень спас застрявшего на камне котенка , но больше всего пользователей рассмешила реакция его мамы-кошки.

