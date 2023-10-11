Мужчина 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить в ресторанах – забавное фото

Бесстыжий эмигрант инсценировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании в дерзкой попытке уклониться от оплаты счета.

Об этом сообщает The Sun.

50-летний мужчина, родом из Литвы, был арестован после того, как не смог раскошелиться на два штрафа за возмутительную серию театрализованных обедов.

На странной фотографии, опубликованной как предупреждение ресторанам, видно, что посетитель свалился на пол, что явилось частью его выступления.

Мужчина симулировал сердечный приступ, чтобы не платить в ресторанах / Фото: thesun.co.uk

Он разыгрывал один и тот же драматический номер почти на всех площадках, на которые он нацелился, большинство из них – на Коста Бланке.

Один владелец ресторана рассказал, что перед началом "проблем со здоровьем" он заказал несколько стаканов виски и салат. А менеджер другого заведения поделился: "Это было очень театрально, он сделал вид, что потерял сознание, и упал на пол. Мы разослали его фотографию во все рестораны, чтобы помешать ему снова это сделать". Тем временем третий коллега вспомнил: "Мы все получили предупреждение с его фотографией, в котором говорилось, что нам следует быть осторожными и ничего ему не подавать".

Эмигрант был заключен на 42 дня после того, как он отказался платить два небольших штрафа. Также владельцы ресторанов планируют подать общую жалобу, в результате которой мужчину могут приговорить к двум годам заключения.

Напомним, ранее молодожены сбежали из роскошной свадьбы, не заплатив за ресторан, и уехали из страны. Итальянский ресторатор не на шутку взбешен и разыскивает пару.

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