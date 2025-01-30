Мужчина ради забавы написал на случайный номер и встретил свою будущую жену – фото

Пара поделилась необычной историей своей любви. В то время как жених отменил свадьбу из-за SMS любимой его 12-летней дочери, дерзкое сообщение британца на неизвестный номер переросло в 23-летний брак.

Об этом пишет LADbible.

В 1998 году Донован Ширс получил свой первый мобильный телефон на 18-летие. Следует напомнить, что тогда телефоны были далеки от современных смартфонов. Вместо того, чтобы часами листать социальные сети, пользователи могли развлекаться только "змейкой", а это значит, что людям приходилось проявлять креатив, когда речь шла о том, как себя развлечь. Для Донована это означало придумать набор цифр и отправить простое "привет".

Вскоре бывший диджей получил ответ – от женщины по имени Кирсти, которая жила в 160 км от него.

"Я только получила мобильный, поэтому подумала, что это от кого-то, кому я дала свой номер, и просто ответила: "Привет, кто это?" — вспомнила она знакомство. — В ответ увидела "Дон", и мы просто начали общаться" .

Не имея возможности отправлять друг другу фотографии, пара была вынуждена описывать свою внешность с помощью текста.

Вспоминая, как Донован описывал себя в SMS, Кирсти сказала: "Я спросила его, как он выглядит, и он ответил, что его рост — 198 см, и я подумала: "Неужели?". К счастью, он действительно такой высокий, поэтому меня не обманули в SMS".

Прошло шесть месяцев после первых сообщений, прежде чем Кирсти и Донован встретились лично после того, как она приехала из Клитхорпса, чтобы встретиться с ним в Ковентри.

"Я сказала своей сводной сестре, что должна встретиться с этим парнем, а она ответила: "Он может быть кем угодно", а я: "Да, я знаю", но мне было 18 лет и я не думала о последствиях, — поделилась она. — Я просто села на поезд и приехала в Ковентри".

Донован пригласил ее в местный ночной клуб, а потом — съесть кебаб, а остальные, как говорится, уже история.

Донован и Кирсти / Фото: SWNS

В 2002 году пара поженилась и теперь воспитывает двоих детей – девятилетнего сына Стирлинга и шестилетнюю дочь Алору, доказывая, что "долго и счастливо" может прийти с самых неожиданных мест.

"Она удивительная женщина, — сказал Донован о Кирсти. — Она так умна и мы так хорошо знаем друг друга. Она моя лучшая подруга, а также моя жена".

Донован и Кирсти / Фото: SWNS

Напомним, лучшие друзья спустя 60 лет узнали, что они родные братья. Открытие полностью изменило жизнь двух гавайцев.

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