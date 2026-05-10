Мужчина, 27 лет проведший в тюрьме за чужое преступление, рассказал о шоке от современного мира

Американец Стивен Мартинес, проведший 27 лет в тюрьме за несовершаемое преступление, поделился своими впечатлениями от возвращения в современный мир после почти трех десятилетий за решеткой.

Мужчину несправедливо осудили в 2000 году по делу о смерти младенца по имени Хезер Марес. Как сообщает PEOPLE, во время допроса Мартинес заявил полиции, что встряхнул ребенка, после чего он ударился головой о кроватку. В то же время мужчина всегда настаивал, что это был несчастный случай.

Несмотря на это, он провел почти 30 лет в тюрьме, пока приговор не был отменен.

Новые медицинские выводы показали, что настоящей причиной смерти младенца могли быть осложнения, вызванные пневмонией.

Вспоминая тот день, Мартинес рассказал телеканалу Denver7: «Я просунул руку между ее пальчиками, потому что подумал, что она, возможно, схватила игрушку или что-то подобное. Я поднял ее на руки и принялся похлопывать по спинке. А потом она наблевала на меня, но это выглядело как кровь и детское молочное питание».

Окружной прокурор Денвера Джон Уолш после пересмотра дела заявил, что новые экспертизы подвергли сомнению первоначальный вывод о физическом насилии.

"Проект "Невинность Кори Вайза" предоставил нашей прокуратуре заключения нескольких авторитетных медицинских экспертов, которые поставили под сомнение первоначальное утверждение, что смерть Хезер была вызвана физическим насилием", - отметил прокурор.

После освобождения Мартинес рассказал, что возвращение к жизни на свободе стало для него эмоциональным потрясением.

«Это замечательное, удивительное, просто невероятное чувство — оставить позади всю сталь, бетон и колючую проволоку и вернуться к обществу с новым началом», — сказал он.

По словам мужчины, за годы заключения он много читал, учился и пытался лучше понять человеческую психологию.

Теперь он мечтает пройти онлайн-курсы или поступить в местный колледж, чтобы в будущем работать консультантом или специалистом в области психического здоровья.

"Я надеюсь, что благодаря всему, чему научился, теперь смогу помогать невинным людям", - объяснил Мартинес.

Отдельно он признался, что после 27 лет в тюрьме больше всего его удивили современные технологии.

За это время мир изменился кардинально — особенно в сфере смартфонов, Интернета и цифровых сервисов.

"Это было сложно, интересно, а иногда и раздражало, но я очень рад, что вернулся в этот совершенно новый мир", - рассказал мужчина.

Мартинес добавил, что сейчас постепенно учится пользоваться современными устройствами и технологиями.

«Мне очень нравится смартфон, и я быстро учусь. Я просто наслаждаюсь процессом и постепенно открываю для себя все новое», – сказал он.

