Мужчина 30 дней не ел, а пил только воду: как это повлияло на его организм

Мужчина в течение месяца не ел и пил только воду и подробно рассказал, как это повлияло на его организм. Конечно, отказываться от еды в течение столь длительного времени вредно для здоровья, поэтому медики не рекомендуют принимать такие вызовы. Впрочем, некоторые люди любят подобные эксперименты, например женщина, которая 40 дней не пила ничего, кроме апельсинового сока.

Хотя такие факторы, как пол, возраст, начальный вес и потребление воды играют определенную роль, эксперты обнаружили, что голодающий сам может умереть через 43-70 дней. Пользователь Х @maru.eth решил пить только воду в течение 42 дней, но в конце концов отказался от голодовки в четверг, 23 января, после 30 дней, передает Unilad.

26 декабря, в начале испытания, он написал в Сети: "Хочу, чтобы вы знали, что буду пить только воду и буду добавлять электролиты (натрий, магний, калий)".

Мужчина пояснил, что 24 декабря его вес составил 97,85 кг. В течение последнего месяца он регулярно делился информацией о своем прогрессе, начиная с того, что первые 72 часа были "самыми тяжелыми".

"Первые 72 часа самые трудные, потому что ваше тело постоянно сигнализирует вам, что нужно есть. После этого начального периода становится гораздо легче", — написал он.

После первой недели мужчина похудел до 92 кг, что совпало с новогодними празднованиями.

"Провести Новый год без вкусных закусок и напитков было тяжело, но я выдержал, я жив. Я спал довольно хорошо и в общем чувствую себя хорошо, но я не могу избавиться от ощущения, что этот пост значительно отличается от моих предыдущих... что-то произошло, и я не совсем уверен, что именно", – объяснил он.

На протяжении всего эксперимента мужчина объяснял, что у него никогда не было проблем со сном, но утро обычно было "тяжелым".

"Я теряю примерно 300 г ежедневно, если постоянно употребляю натрий. Я все еще теряю фактический жир, но вы не видите этого на весах из-за повышенного задержки воды", — пояснил он в следующем сообщении.

Мужчина также поделился, что его стул был "очень продолжительным, и что даже после 13 дней без питания из него выходили остатки пищи".

17 января он рассказал, что впервые сходил в туалет за 12 дней.

Пользователь Сети закончил голодовку с весом 82,95 кг, что на 15 кг меньше.

"Я наконец-то закончил. 30 дней без еды, только вода", — сказал он. "Я не достиг отметки в 1000 часов, как планировал сначала, но я все равно горжусь тем, что продержался так долго. Я сделал это, чтобы бросить себе вызов, и ни по какой другой причине! Никогда больше не буду голодать так долго".

Напомним, мужчина в течение года ел только красное мясо и яйца и рассказал о последствиях. Он испытал мясную диету, чтобы сбросить лишний вес.

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