Мужчина 35 лет использовал личность другого человека: что он успел сделать и кто за это поплатился

В США бывший сотрудник больницы признался, что украл личность другого человека и использовал ее последние 35 лет.

Об этом пишет Oddity Central.

1 апреля 58-летний Мэтью Дэвид Кейранс признал себя виновным по федеральным обвинениям. К моменту ареста Кейранс работал в больнице Университета Айовы под именем Уильяма Дональда Вудса – псевдонимом, который он взял в 1988 году, после того как работал с настоящим Вудсом в палатке с хот-догами в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Непонятно, как он смог использовать личность Вудса во всех аспектах своей жизни, но судебные документы показали, что в 1990 году Мэтью смог получить поддельное удостоверение личности штата Колорадо с именем и датой рождения Вудса, а в 1991-м он купил автомобиль на имя Вудса по двум чекам, которые оказались недействительными.

Пригнав угнанную машину в Айдахо, Кейранс покинул ее и использовал все свои деньги из колорадского банка через банкомат, чтобы уехать из штата. На имя Вудса был выдан арест за угон автомобиля, но в судебных документах не указано, был ли он фактически исполнен. Кейранс продолжал жить своей жизнью, женился на женщине в 1994 году и даже стал отцом ребенка, носящего фамилию Вудс.

В 2012 году Мэтью вывел кражу личных данных на совершенно новый уровень, сумев незаконно получить копию свидетельства о рождении Вудса из штата Кентукки, используя информацию о семье Вудса, которую он нашел на сайте Ancestry.com. Через год он переехал в восточный Висконсин и начал работать в ІТ-отделе больницы Университета штата Айова. В период с 2016 по 2022 год он взял на имя Вудса несколько кредитов на транспортные средства и личные нужды на общую сумму около 200 000 долларов.

Тем временем, в 2019 году настоящий Уильям Дональд Вудс был бездомным, который жил в Лос-Анджелесе. Недавно он заметил, что кто-то накопил значительный долг, используя его кредитную карту, но когда он попытался объяснить это своему банку, сотрудница банка задала Вудсу ряд секретных вопросов, на которые он затруднился ответить. Вудс дал ей свою настоящую карточку социального страхования и удостоверение личности, которое совпадало с тем, что было в базе данных, но поскольку номер телефона Кейранса был подключен к счетам, он задал безопасные вопросы, и когда ему позвонили из банка, он ответил на них правильно.

Согласно банковскому протоколу, после того, как сотрудник банка убедился, что Кейранс – настоящий Вудс, он позвонил в полицию, и та связалась с обоими Вудсами. Фальшивый Вудс отправил в полицию Лос-Анджелеса копию карты социального страхования и свидетельства о рождении, а также водительские права штата Висконсин. Учитывая, что настоящий Уильям Вудс в то время был бездомным, полиция встала на сторону Кейранса и арестовала его за кражу личных данных.

Настоящий Вудс был обвинен в краже личных данных и выдаче себя за другого, а поскольку он продолжал настаивать на том, что он на самом деле Уильям Дональд Вудс, в 2020 году судья постановил, что он не является психически здоровым, чтобы предстать перед судом, и его отправили в психбольницу в Калифорнии. Там ему давали психотропные препараты и другие способы лечения психического здоровья.

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После двух лет в психбольнице, настоящий Уильям Вудс не признал обвинения в краже личных данных, что означало, что он согласился с приговором, но не признал свою вину. Его приговорили к двум годам заключения с зачислением времени, проведенного в психбольнице, и впоследствии освободили. Его также попросили уплатить несколько сотен долларов штрафа и прекратить использовать имя Уильям Вудс.

К этому моменту Вудс был убежден, что кто-то использует его личность и он не мог просто отказаться от нее, как ему приказал судья. Вместо этого он начал обращаться в различные правоохранительные органы, в частности в полицию Хартленда, где жил Кейранс. Когда мольбы дошли до детектива полиции Университета Айовы Яна Меллори, было начато расследование.

Получив копии одинаковых свидетельств о рождении обоих Вудсов, детектив начал сравнивать их ДНК с ДНК настоящего отца Вудса и наконец-то смог выяснить, кто из них лгал. Чтобы подтвердить свое заключение, Мэллори взял интервью у Кейранса в июле в прошлом году, и когда его спросили, как зовут его отца, он случайно назвал имя своего приемного отца. Именно в этот момент детектив рассказал ему о результатах ДНК-теста.

Вместо того чтобы все отрицать, Кейранс, как сообщается, ответил: "Моя жизнь закончилась" и "Все пропало", а затем признался, как он использовал чужую личность в течение 35 лет. На следующий день он был арестован и обвинен в фальшивом использовании свидетельства о рождении и предоставлении ложной идентификационной информации.

Приговор по этому делу еще не вынесен, но Кейрансу грозит до 30 лет заключения за одно ложное заявление в учреждение, застрахованное Национальной администрацией кредитных союзов, и два года за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, олигарх приговорена к смертной казни за крупнейшее мошенничество в истории страны. Это был самый зрелищный судебный процесс, когда-либо происходивший во Вьетнаме, как и положено одному из крупнейших банковских мошенничеств, когда-либо видевших мир.

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