Мужчина 75 дней тестировал антивозрастной образ жизни биохакера Брайана Джонсона: результат

Он подробно рассказал, как это повлияло на него.

Американец испытал скандальную диету и образ жизни технологического миллиардера Брайана Джонсона, который, по словам магната, поможет ему жить вечно.

23-летний Эндрю Бойд из Чаттануги, штат Теннесси, США, задокументировал свое 75-дневное испытание на YouTube-канале Project Andrew. Он сказал, что очарован техническим гигантом Джонсоном и тем, как он использует биохакинг в стремлении жить вечно.

Эндрю сказал, что чувствовал себя "невероятно" лишь спустя неделю после строгой диеты Blueprint. Он похудел примерно на 3 кг и средний показатель сна составил 95 процентов, что вдохновило его продолжать диету еще 75 дней.

Эндрю Бойд / Фото: скриншот с видео

Сообщается, что строгий режим Джонсона предполагает, что он потребляет 80 витаминов и минералов в день, съедает 30 кг овощных пюре в месяц, соблюдает строгую веганскую диету с калорийностью 1977 калорий и точного режима сна.

Режим биохакера, проводимый совместно с врачами и с использованием передовых технологий и методов лечения, стоит примерно 2 миллиона долларов в год. Однако, не являясь технологическим магнатом-миллионером и к тому же будучи чуть более чем на два десятилетия моложе Джонсона, Эндрю сказал, что все же внес некоторые коррективы в диету. Блогер придерживался плана питания, используя рецепты с сайта Брайана.

Эндрю Бойд / Фото: скриншот с видео

Он также выбирал витамины, которые отвечали его потребностям, вместо того чтобы принимать их все. В общей сложности Эндрю тратил около 112,34 доллара в неделю на еду и добавки и еще четыре дня в неделю на приготовление пищи. Но для Эндрю все это того стоит.

"Я чувствовал себя невероятно сосредоточенным и полным энергии", – сказал он в своем видео. "Благодаря этому опыту я многому научился".

В общем, по словам Эндрю, он похудел на 13 кг, начав с 87,1 кг и снизив вес до 74 кг. Он также отметил, что процент жира в его организме резко снизился с 19 до 13,9%.

Эндрю Бойд / Фото: скриншот с видео

Эндрю начал свой эксперимент по приготовлению пищи по рецептам с сайта Джонсона. Он пояснил: "На этой диете Брайан голодает периодически. Он съедает всю свою пищу примерно в шестичасовом интервале каждый день. Это означает, что каждый день голодает по 18 часов".

День начинается в 5 утра с напитка "зеленый гигант", состоящий из воды, порошка хлореллы, креатина, пептидов коллагена, флаванолов какао и цейлонской корицы. Затем он перешел на "суперовощи", состоящие из огромного количества брокколи, цветной капусты, грибов, имбиря, чеснока и черной чечевицы. Следующим в меню идет ореховый пудинг, где много орехов со свежими ягодами, вишней и гранатовым соком. В завершение дневного приема пищи Эндрю съел тарелку фаршированного сладкого картофеля с нутом и авокадо.

Эндрю Бойд / Фото: скриншот с видео

Также блогер скорректировал свой график сна, ложась спать в 9 вечера и просыпаясь в 5:15 утра, а также интенсивные физические упражнения в течение примерно часа в день.

Хотя Эндрю сказал, что после 75 дней он чувствовал себя прекрасно, стал более стройным, лучше спал и обладал большой ясностью ума, он все же заметил некоторые противоречивые элементы образа жизни. Одним из них был дефицит калорий и то, как это повлияло на гормоны. Он объяснил: "Вот почему Брайан принимает тестостерон. Для меня это просто не имеет особого смысла. Я думаю, что, пожалуй, лучше исправить проблему с помощью диеты, чем вводить экзогенные гормоны". Он добавил: "Еще одна вещь, которая, по моему мнению, проблематична в Blueprint, — это количество переменных, которые команда постоянно тестирует".

Эндрю Бойд / Фото: скриншот с видео

Несмотря на все преимущества, которые приносит диета, Эндрю сказал: "Расставлять приоритеты для своего здоровья на уровень, который делает Брайан Джонсон, чрезвычайно сложно… Особенно в мире, где все делают наоборот".

Отметим, что 46-летний технологический магнат заработал миллионы на своей платформе онлайн-платежей Braintree, которая за три года принесла почти 5 миллионов долларов дохода. В 2012 году прибыль компании резко выросла благодаря приобретению Venmo за 26 миллионов долларов, а в следующем году его выкупил PayPal за 800 миллионов долларов.

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С этого момента он основал компанию с целью улучшения качества и доступности высокотехнологичного сканирования мозга. Предполагается, что эти сканирования помогут выявить приближающееся заболевание на ранней стадии, что принесет ему огромные доходы, которые он сможет направить на свои усилия в области здравоохранения.

Подсчитано, что с тех пор, как Джонсон начал свой путь к вечной молодости в 2020 году, он потратил 6 миллионов долларов. Его кровь, сердце, печень, почки, мозг, кровеносные сосуды и сексуальное здоровье регулярно измеряются командой из более 30 врачей. Джонсон утверждает, что его режим означает, что у него теперь сердце 37-летнего человека, кожа 28-летнего и уровень физической подготовки 18-летнего парня.

Напомним, мужчина живет без денег более 15 лет. Он отважился на такой образ жизни еще в 2007 году.

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