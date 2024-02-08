Мужчина 8 лет строил семиметровую Эйфелеву башню из спичек: его рекорд отклонили из-за ошибки

Француз Ришар Плауд посвятил почти десять лет своей жизни тому, чтобы продемонстрировать большой патриотизм своей стране, как-то построив огромную копию Эйфелевой башни из более чем 700 000 спичек.

Впрочем, мужчина в отчаянии, поскольку узнал, что его запись в Книге рекордов Гиннеса была отклонена. Об этом пишет ladbible.com.

47-летний мужчина прокомментировал: "Судьи Книги рекордов Гиннеса вынесли свой вердикт, не увидев мою башню в реальной жизни. Это довольно странно и действительно довольно раздражает. Не совсем честная игра. Больше всего то, что они не признают работу, которую я вложил, время, которое потратил, и умственную энергию – потому что я могу вам сказать, что это было нелегко".

Эйфелева башня из спичек / Фото: instagram.com/toureiffelallumettes

Оказалось, что единственная крохотная деталь привела к тому, что годы Плауда остались незамеченными.

"Как указано в рекомендациях: используемые спички должны быть коммерчески доступными. Доказательство этого должно быть предоставлено. Поскольку спички не были коммерчески доступными и не были признаны спичками, попытка была дисквалифицирована. Большое разочарование и непонимание. Скажите мне, как 706 900 стержней, воткнутых один за другим, не являются спичками??!! И они слишком обрезаны до неузнаваемости? Очевидно, что англичане действительно разные… Моя башня из спичек все еще высока и еще долго будет 7,19 метра!!! Не в обиду англичанам. Они посчитали, что моих спичек нет в продаже. Поэтому они не прошли квалификацию".

Впрочем, представители Книги рекордов Гиннеса сказали, что, возможно, пересмотрят свои правила.

"Работа нашей команды по управлению записями — тщательно и скрупулезно проверять доказательства, чтобы гарантировать равные условия для всех, кто пытается завоевать титул Книги рекордов Гиннеса. Похоже, мы немного перебрали с этим приложением. Мы снова свяжемся с рекордсменом, а также в приоритетном порядке рассмотрим правила для подобных записей, чтобы посмотреть, что можно сделать", — отметил директор Центральной службы документации Марк МакКинли.

Напомним, как выглядит дом, где живет 20 000 человек. Сначала он проектировался как роскошный отель.

Читайте также: