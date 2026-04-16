Мужчина 8 лет жил с металлической палочкой в горле: врачи извлекли 12-сантиметровый предмет

Человек 8 лет жил с металлической палочкой в горле / © odditycentral.com

Реклама

В китайском городе Далянь медики провели необычную операцию – они удалили из горла пациента 12-сантиметровую металлическую палочку для еды, с которой мужчина жил восемь лет.

Об этом сообщает Oddity Central.

46-летний пациент обратился в больницу с жалобами на сильную боль в горле и ощущение постороннего предмета. После рентгена врачи обнаружили длинный металлический стержень, застрявший в глотке.

Реклама

Как выяснилось, мужчина случайно проглотил палочку еще восемь лет назад. По его словам, после инцидента он испытывал дискомфорт и периодическую боль, однако серьезных проблем с дыханием не было, поэтому он не обратился за помощью.

Врачи объяснили, что для удаления предмета изначально требуется сложное хирургическое вмешательство. Из-за рисков пациент тогда отказался от операции и решил жить с чужеродным телом.

В годы симптомы оставались относительно легкими, однако впоследствии боль значительно усилилась и перестала исчезать даже после приема обезболивающих. Это заставило мужчину снова обратиться к медикам.

После обследования врачи разработали менее инвазивный метод – удаление через полость рта без разрезов на шее. Во время операции специалисты смогли осторожно вытащить палочку полностью.

Реклама

По словам медиков, длительное пребывание постороннего предмета в организме могло привести к серьезным осложнениям, в частности, повреждения тканей и кровеносных сосудов.

После операции состояние пациента быстро улучшилось — боль и дискомфорт исчезли, а слизистая начала восстанавливаться.

Врачи отмечают: в случае попадания посторонних предметов в организм необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, ведь промедление может привести к опасным последствиям.

Напомним, в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, хирурги успешно прооперировали 32-летнего пациента, в кишечнике которого два десятилетия был ртутный градусник. Мужчина обратился в больницу только после того, как начал чувствовать боль в желудке.