Мужчина 8 лет жил в машине: как это повлияло на его финансовое состояние (фото)

Он утверждает, что ему больше никогда не придется работать.

Мужчина, решивший прожить в машине восемь лет, теперь имеет достаточно денег, чтобы сразу купить дом.

Николас Бауэр из Аризоны рассказал YouTube-каналу Big Super Living In Arizona, что принял радикальное решение, когда ему было около 20 лет. Он решил погасить все свои долги и накопить немного денег.

Бауэр, которому сейчас 32 года, сказал: "Когда у вас нет арендной платы и счета для оплаты, эти деньги просто накапливаются". Мужчина похвастался, что накопил так много денег, что может сразу купить дом и больше не работать.

Николас начал жить в машинах в 2015 году, когда работал автомобильным инженером и зарабатывал 11,50 долларов в час. Бауэр добавил, что на тот момент у него были огромные долги.

Человек 8 лет жил в машине / Фото: скриншот с видео

Стремясь найти "разрешение жилищного кризиса", он решил постоянно "вести образ жизни без долгов, живя в транспортных средствах". Он припарковал свой грузовик Dodge Dakota, который водил еще со школы, на парковке своего рабочего места и прикрепил к нему кемпер.

Его начальник разрешил использовать нетрадиционную схему, поскольку Бауэру часто приходилось "работать всю ночь напролет", и он использовал автомобиль для езды по бездорожью.

Через некоторое время самопровозглашенный "постоянный житель пустыни" пересел в свой следующий автомобиль — грузовик Unimog 404 серии.

Человек 8 лет жил в машине / Фото: скриншот с видео

Там были кровать, деревянный пол, доступ в Интернет и даже 40-дюймовый телевизор с плоским экраном.

Однако там не было туалета, и его заставляли мочиться в бутылку с водой. Для более серьезных нужд он ходил на работу. Необходимость планировать перерывы в туалете побудила Бауэра совершить еще один апгрейд. Затем он пересел в то, что он назвал "тележкой-драконом" — объединение двух военных грузовиков с прицепом Fleetwood Prowler 1987 года выпуска сзади, оснащенного солнечными батареями.

Бауэр описал автомобиль как "изобретение Франкенштейна", и в конце концов он развалился во время поездки в Сан-Франциско.

Пока он собирал на ремонт фургона-дракона, он пересел на пикап "Шевроле". Пикап, припаркованный у стоянки, работал как кемпер и имел раскладную кровать, обогреватель и камеры видеонаблюдения.

Бауэр отказался от своей машины, когда его девушка забеременела, и они решили обустроиться в постоянном доме.

Семья из трех человек теперь живет в передвижном доме на двухакровом "оплаченном комплексе" Бауэра, где также есть все автомобили, в которых он раньше жил.

Человек 8 лет жил в машине / Фото: скриншот с видео

В кадрах Бауэр не говорит, сколько стоит недвижимость и сколько денег на его банковском счету. Однако он сказал, что недавно потерял работу, но добавил, что не переживает за еду для своей семьи, особенно потому, что много лет откладывал сбережения и не имел долгов.

Бауэр сказал: "Мне не о чем беспокоиться, потому что здесь нет ни арендной платы, ни ипотеки".

Единственное, что осталось в его жизни, это любовь к автомобилям. Даже сейчас, ведя более приземленный образ жизни, он все еще мечтает жить в лесу с 50 грузовиками.

Человек 8 лет жил в машине / Фото: скриншот с видео

Напомним, охраннику кладбища, который самостоятельно воспитывает шестерых детей, подарили машину. Он полгода ездил на работу на велосипеде.

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