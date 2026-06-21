Мужчина ампутировал себе ногу ради страховки: чем это закончилось (фото)

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В Бразилии мужчину осудили за мошенничество после того, как он, по версии следствия, самостоятельно ампутировал себе ногу, пытаясь инсценировать жестокое нападение и получить большую страховую компенсацию.

Как пишет LADbible, речь идет о Вандерлее дос Сантосе Гомесе, который работал административным помощником в Федеральном университете Реконкаво-да-Баия.

Суд установил, что в период с июня по июль 2019 года он оформил четыре дорогих страховых полиса, которые, по мнению суда, не соответствовали его уровню доходов.

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Общая сумма потенциальных выплат по этим полисам могла составлять около 1,5 млн реалов (приблизительно 13 млн гривен) в случае наступления постоянной инвалидности.

Через три недели после оформления страховых договоров мужчину нашли раненым в сельской местности вблизи села Мерсес в городе Сан-Гонсалу-дус-Кампос. Он был без правой стопы и заявил, что стал жертвой похищения и ограбления.

По его словам, нападавшие якобы отрубили ему стопу мачете, а похищенные вещи впоследствии были найдены в рюкзаке вместе с частью ноги.

После инцидента мужчину госпитализировали, а уже 15 августа он подал заявления в страховые компании на получение выплат.

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Вандерлей дос Сантос Гомес / © Newsflash

Однако у следствия возникли подозрения из-за подозрительно короткого промежутка времени между оформлением полисов и "нападением", которое должно привести к большим страховым компенсациям.

Полиция начала расследование, предположив, что Гомес мог намеренно организовать инсценировку, несмотря на реальную потерю стопы, чтобы получить выплаты.

Сам мужчина отрицал свою вину, утверждая, что стал жертвой похищения, а его адвокаты настаивали на отсутствии достаточных доказательств. Однако Суд справедливости штата Баия не принял эти доводы.

Судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что рана носила слишком чистый и аккуратный характер для удара мачете. По их мнению, характер ампутации больше соответствовал использованию хирургических инструментов, чем насильственному нападению, как описывал подсудимый.

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После анализа медицинских материалов, страховых документов и свидетельств суд признал Гомеса виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде двух лет заключения.

Позже приговор был заменен на 720 часов общественных работ и штраф в размере 7590 реалов (около 66158 гривен). Мужчина приступил к исполнению наказания в мае после того, как исчерпал все возможности апелляции.

Напомним, 12-летняя девочка инсценировала собственное похищение, чтобы получить деньги от родителей.

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