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Мужчина арендовал номер в отеле для свидания с девушкой из соцсетей: конец оказался грустным

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2938
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина арендовал номер в отеле для свидания с девушкой из соцсетей: конец оказался грустным

Фото: Pixabay.com/Kibi86

Девушке грозит до 12 лет лишения свободы.

В Польше романтическая встреча в гостинице завершилась обращением в полицию. 20-летняя девушка травмировала и ограбила своего поклонника.

Об этом пишет lublin112.pl.

31-летний потерпевший рассказал, что он в соцсетях познакомился с 20-летней девушкой. Пара после общения решила встретиться в Кракове.

Встреча должна была состояться в одной из гостиниц города. Однако вместо романтического вечера, женщина напала на поклонника с перечным баллончиком и украла у него 500 злотых. Потерпевший обратился в полицейский участок и сообщил об ограблении.

Через несколько дней подозреваемую задержали. Она свою вину признала и сейчас полиция проверяет ее на причастность к подобным преступлениям. За нападение на поклонника девушке грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Великобритании женщина рассказала, что она возненавидела своих соседей после того, как они решили сделать для нее доброе дело – ремонт в квартире.

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Дата публикации
Просмотры
2938
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