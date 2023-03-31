Мужчина арендовал "роскошную" квартиру и был шокирован, когда увидел, кто там живет (видео)

Мужчина арендовал "роскошную" квартиру и был шокирован ее состоянием.

Донни Скиппер снял жилье в северной части штата Нью-Йорк под названием The Lofts at Harmony Hills. Как оказалось, он жил там не только с соседями, но и с летучими мышами.

Серию видеороликов, где подробно рассказывается о проблемах в здании, он опубликовал в своем TikTok.

Мужчина жаловался на "необоснованное" повышение арендной платы. Он рассказал, что кроме животных, в доме были груды мусора, двери не всегда открывались, а лифты не работали. Также он показал пятна на потолке и грибы на плинтусах.

Кстати, квартиранты платили за такие условия от 1500 до 3000 долларов в месяц.

"Что мне нравится, так это то, что входная дверь иногда не открывается, когда вставляешь ключ. Даже если пол липкий, это гарантирует, что вы не поскользнетесь. Иногда лифты не работают, ничего страшного, у меня есть другой лифт, на который я могу пойти прямо сейчас. Второй тоже сломался", — поделился мужчина.

Тогда Донни пошел к третьему лифту и на этот раз нашел внутри необычного компаньона.

"Эй, смотрите, прямо сейчас у меня в лифте летучая мышь. Я "люблю" летучих мышей, которые живут в моей роскошной квартире, они такие классные и держат вещи очень роскошными", — продолжил он.

На втором видео видно, как он указывает на воздуховоды на потолке, где слышно, как летучие мыши кричат и хлопают крыльями.

Впоследствии после публикаций видео в Сети мужчина получил красный конверт от владельца. Он сообщил Донни, что "решил не продлевать его аренду", срок действия которой истекает 21 мая в 2023 году.

Донни прокомментировал это так: "Эта корпорация выгоняет нас из нашего дома. Все, что я сделал, это рассказал об опасных условиях".

Напомним, женщина не рассчитала силы и так сжала владельцу квартиры яичка, что тот скончался. Стало известно, какая просьба так разозлила квартирантку.

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