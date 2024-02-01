Мужчина бежал по городу с привязанным к спине холодильником: известно, зачем он это делал (фото)

Правоохранители выяснили, что он его не украл.

Британская полиция остановила бегуна, которого они заметили с привязанным к спине холодильником, но выяснилось, что он не бежал с места преступления.

Об этом пишет BBC.

Дэниел Фейрбразер рассказал, что практиковался в беге с привязанным к спине холодильником в Стивенидже, Хартфордшир, когда его остановили полицейские.

"Они включили синие огни, остановили движение транспорта и остановили меня, чтобы узнать, что происходит. Понятно, что они никогда не видели ничего подобного раньше", — сказал Фейрбразер. "Один полицейский опустил окно и сказал: "Вы понимаете, мы должны остановить вас. У вас на спине холодильник?".

Дэниел Фейрбразер / Фото: swns

Дэниел объяснил, что холодильник, который он назвал Таллула в честь сцены из фильма "Крутые виражи", помогал ему готовиться к Лондонскому марафону, где он попытается побить мировой рекорд Гиннеса как самый быстрый марафон с бытовой техникой.

Дэниел Фейрбразер / Фото: swns

Текущий рекорд, установленный британцем Сэмом Гаммондом в феврале в 2023 году, составляет 2 часа 4 минуты 13 секунд.

Фейрбразер сказал, что быть остановленным полицией было "неудобно", но он понимал, почему он казался подозрительным.

"Я ожидал, что полиция выполнит свою работу и проверит кого-то бегущего с холодильником. Если бы меня остановили еще 10 раз, я бы не рассердился", — сказал Дэниел.

Напомним, мужчина с тремя пальцами и без ног поднялся на Эверест. Он стал первым человеком с множественными ампутированными конечностями, покорившим вершину.

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