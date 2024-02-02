Мужчина благодаря паршивому дню на работе разбогател на 100 000 долларов

Житель Мэриленда, США, рассказал, что из-за "паршивого дня" он купил лотерейный билет, чтобы поднять себе настроение, и в результате выиграл приз в размере 100 000 долларов.

Об этом пишет mdlottery.com.

"У меня был ужасный день на работе", – сказал игрок. "Я подумал, что лотерейный билет может изменить мое настроение".

Мужчина купил билет с двумя наборами номеров быстрого выбора с помощью Power Play на розыгрыш 22 января и проверил результаты онлайн на следующий день после розыгрыша.

"Это мой билет, — сказал я себе, — за исключением одного номера", — вспомнил мужчина.

Игрок позвонил своей жене, которая сказала, что была озадачена тоном его голоса. "Я подумала, что что-то не так", – поделилась она.

Пара потратила несколько минут, пытаясь проанализировать результаты: "Мы обсуждали, стал ли он победителем". В результате пара воспользовалась приложением, чтобы отсканировать билет и подтвердить выигрыш в 100 000 долларов.

Супруги, которые вскоре выходят на пенсию, заявили, что выигрыш позволит погасить семейный долг.

Напомним, ранее женщина выиграла 50 тысяч долларов благодаря постоянному использованию номерных знаков. Она планирует использовать деньги для оплаты счетов и сэкономить остаток.

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