Мужчина более 30 лет ежедневно ест лапшу быстрого приготовления: ради нее он бросил работу

Сокусекисай Ояма, известный как японский король рамена быстрого приготовления, сделал прибыльную карьеру на том, что ест лапшу по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий.

Об этом пишет Oddity Central.

Лапша быстрого приготовления, более известная в Японии как лапша в стаканчиках, очень популярна в стране. Существуют буквально сотни различных видов, от дешевых вариантов, которые вы можете найти в местном продуктовом магазине, до изысканных версий с настоящими начинками, такими как обезвоженное мясо и овощи. Это, безусловно, самая популярная еда быстрого приготовления в Японии и ее любят практически все, но никто не любит ее так сильно, как Сокусекисай Ояма.

Бывший иллюстратор с дипломом инженера, Ояма бросил свою карьеру, чтобы посвятить себя любимому делу – поеданию лапши и стать профессиональным критиком лапши в чашках. 65-летний мужчина утверждает, что за последние 30 лет он съел по меньшей мере одну порцию лапши быстрого приготовления и более 10 000 чашек лапши.

Сокусекисай Ояма / Фото: x.com/Sokusekisai

Ояма говорит, что "проснулся с любовью к лапше быстрого приготовления" во время обучения на инженера в токийском университете Гунма. Тогда же он начал коллекционировать упаковки для быстрого приготовления, и сейчас его ошеломляющая коллекция насчитывает более 6 000 различных стаканчиков и оберток. Его большой прорыв в мире ценителей лапши быстрого приготовления произошел в 1995 году, когда он выиграл телевизионный чемпионат Токио по лапше быстрого приготовления, телевизионное шоу, проверяющее знание конкурсантов о рамене быстрого приготовления. Победа принесла Сокусекисаю Оями статус знаменитости, что гарантировало ему участие в других телешоу и различных мероприятиях.

В 2018 году Сокусекисай был коронован телевизионным чемпионом Goku Kiwami Cup Ramen Arrangement King в шоу, посвященном совершенствованию лапши быстрого приготовления, предлагая небольшие коррективы. Участники выбирали свою любимую лапшу быстрого приготовления, а затем добавляли некоторые ингредиенты, чтобы сделать ее лучше. Судьи, обычно владельцы ременных, оценивали результаты, дегустируя улучшенный рамены, и признали лучшим рамены от Сокусекисая Оямы.

오늘의 밤밥은 닛신 컵 누들 신면 볶은 고추의 감칠맛 맛 간장.

辛旨えええぇ!부카케 焙煎唐辛子入り

츠유는 빨갛고 향기에도 고추의 매운맛이 포함되어 있습니다. 먹어 보면 격신 한 걸음 앞에서 땀이 나왔습니다. 붉은 고추&돼지 민치& 달걀 &파. — 大山 即席斎≡◔ω◔≡ (@Sokusekisai) October 9, 2024

Каждый год в Японии появляются сотни новых предложений лапши быстрого приготовления, поэтому Сокусекисай Ояма работает профессиональным критиком лапши в чашках. Он регулярно выступает на телевидении и очень активен в социальных сетях, отвечая на вопросы людей, связанных с лапшой, публикуя обзоры и составляя рейтинг самых популярных видов лапши быстрого приготовления. Благодаря его огромному опыту и задокументированной любви к лапше в стаканчиках, к его мнению всегда прислушиваются.

Лапша быстрого приготовления имеет плохую репутацию, когда речь идет о здоровье. Ояма никогда не комментировал состояние своего здоровья, хотя съел больше лапши быстрого приготовления, чем кто-либо другой в мире, но выглядит довольно здорово.

Напомним, мужчина не употреблял алкоголь в течение 1000 дней. Он рассказал о последствиях, которых не ожидал.

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