Мужчина более 60 дней живет под водой: как он обустроился на глубине 11 метров

Он пытается побить мировой рекорд, установленный в прошлом году.

59-летний немец уже более 60 дней пытается побить мировой рекорд Гиннеса с самого долгого времени, проведенного в подводной стационарной среде обитания.

Об этом пишет UPI.

Рюдигер Кох, аэрокосмический инженер, уже два месяца живет и работает в подводной капсуле у побережья Пуэрто-Линдо, Панама, в Карибском море.

Жилая площадь Коха на глубине 11 м составляет около 30 квадратных метров и включает в себя портативный туалет, телевизор, компьютер, кровать, стационарный велосипед, солнечную энергию, спутниковый Интернет и несколько вентиляторов.

По его словам, больше всего ему не хватает роскоши на суше – душа.

Рюдигер Кох / Фото: Ocean Builders

"Это не особо тяжело. Я не чувствую, что страдаю здесь, внизу, хотя труднее всего то, что иногда мне хочется заняться дайвингом", — сказал он.

Он предпринял свою попытку установить рекорд 26 сентября и планирует вынырнуть 24 января, проведя под водой 120 дней.

Напомним, текущий рекорд с самого долгого времени, проведенного в подводной стационарной среде обитания, составляет 100 дней и был установлен Джозефом Дитури у побережья Флориды в 2023 году. Джозеф заявил, что благодаря этому эксперименту он "помолодел" на 20 лет и стал ниже.

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