Мужчина бросил камеру GoPro в океан с круизного лайнера: люди напуганы увиденным (видео)

Пользователи признались, что чувствуют себя несколько жутко после просмотра этих кадров.

Греческий фотограф Одиссеас Фроилан показал, что произошло после того, как он уронил свою камеру GoPro с борта круизного лайнера.

Он загрузил видео на YouTube в ноябре в 2021 году, и с тех пор оно стало вирусным: семиминутный ролик собрал восемь миллионов просмотров на сайте.

Клип начинается с того, что Фроилан выбрасывает свою камеру GoPro из судна и разрешает ей падать на глубину. Сразу же можно увидеть разнообразных рыб, плавающих вокруг, прежде чем камера в конце концов падает на дно океана вместе с корабельным якорем.

Оказавшись на морском дне, GoPro двигается вокруг, чтобы показать, как живется существам, населяющим дно океана. Потом все становится гораздо интереснее, когда ролик переходит к ночным кадрам. Темнота придает определенную жуткость, которой не было на предыдущих кадрах, и мимо камеры проплывает несколько акул.

Невероятное видео оставило любителей природы одновременно ошеломленными и напуганными:

То, как я прошел путь от того, что бил ногами милых рыбок и думал "может, океан не такой уж страшный" на дневных кадрах, до того, как я с ужасом смотрел на ночные кадры, еще больше подтвердило мой сильный страх перед океаном.

Есть что-то ужасное в том, чтобы увидеть акулу, которая вот так выныривает из тьмы

Это одновременно сюрреалистично, страшно и интригующе!

Хотя я и смотрю это дома, у меня все равно перехватывает дыхание от страха.

Я просто хотел бы обратить внимание на разницу в морской жизни в зависимости от времени. Если вы когда-нибудь окажетесь в круизе, не берите пари и не прыгайте в океан ночью, большинство акул – ночные охотники, и они, по сути, только и ждут вас

Напомним, турист пробрался на остров смерти, который запрещено посещать людям. Бразильский остров закрыт для посетителей, поскольку там проживают 4 000 самых смертоносных змей в мире.

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