Мужчина бросил жену, потому что влюбился в родную мать: он рассказал шокирующую историю

Бен Форд бросил свою жену Викторию, чтобы начать отношения со своей биологической матерью Ким Уэст.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Женатый мужчина, которого усыновили при рождении, шокировал свою семью, а впоследствии и всю страну, когда решил бросить жену и вступить в сексуальные отношения со своей биологической матерью.

Ким Уэст, которой сейчас за 50, родила сына Бена Форда, когда была 19-летней студенткой в Калифорнии. Не имея возможности ухаживать за ним, она отдала ребенка на усыновление через неделю после рождения, а затем вернулась в Великобританию.

в 2013 году Бен решил разыскать своих биологических родителей, он нашел Ким и написал ей письмо. В 2014 году мать и сын договорились о личной встрече, которая изменила все.

Ким и Бен пересекли черту, которую большинство посчитало бы немыслимой. Они почти сразу же вступили в сексуальные отношения.

Позже Бен признался, что эти встречи были настолько «потрясающими», что он в конце концов сказал своей тогдашней жене Виктории, что не может больше быть с ней интимным, если не представляет ее своей матерью.

Ким сказала: «(Виктория) была приветливой, но я не могла к ней привязаться. Я чувствовала все большую конкуренцию, и когда Бен прикасался к ней, я ревновала.

Я еще больше осознала, что она считала, будто я провожу слишком много времени с Беном. Она постоянно звонила ему, когда мы были вместе».

Через несколько дней после начала романа Бен признался во всем. Вскоре после этого он расторг брак и переехал жить к Ким в Мичиган.

Когда их отношения стали общеизвестными, это вызвало бурную реакцию, особенно учитывая то, что по закону штата Мичиган инцест по взаимному согласию между взрослыми является серьезным уголовным преступлением.

В случае выдвижения обвинений пара могла быть приговорена к 15 годам заключения и обязана пожизненно регистрироваться как сексуальные преступники.

По мере усиления внимания со стороны общественности Ким и Бен решили исчезнуть из поля зрения общественности.

Несмотря на жесткую критику, пара утверждает, что их отношения технически не являются инцестом.

Они утверждают, что это является проявлением так называемого «генетического сексуального влечения» — противоречивого понятия, согласно которому родственники, впервые встречающиеся во взрослом возрасте, могут испытывать сексуальное влечение из-за отсутствия связи в детстве.

Ким полностью отвергла характеристику инцеста, настаивая, что они «предназначены быть вместе». Бен заявил, что никогда не рассматривал ее как мать, а исключительно как сексуальную партнершу.