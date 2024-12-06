Мужчина бросился на белого медведя, чтобы спасти жену: подробности инцидента

На крайнем севере Канады мужчина бросился на белого медведя, чтобы спасти свою жену от нападения. Инцидент произошел в небольшой общине Форт Северн Ферст Нейшн на севере Онтарио.

Об этом сообщило издание BBC.

Полиция Нишнаубе-Аски сообщила, что супруги вышли из дома ранним утром, чтобы найти своих собак. На подъездной дороге медведь устремился на женщину.

"Женщина упала на землю, и тогда ее муж прыгнул на животное, чтобы предотвратить нападение", — сообщили в полиции.

Медведь нанес ему серьезные травмы рук и ног, однако сосед с ружьем вовремя вмешался, выстрелив в животное несколько раз. Медведь вскоре умер в лесу.

Мужчину доставили в медпункт, где ему оказали необходимую помощь. Полиция уверяет, что контролирует территорию, чтобы предотвратить новые нападения медведей.

Эксперт из Polar Bear International Алиса Макколл объяснила, что такие приступы редки и чаще всего случаются, когда животные голодны или больны. Она призвала не притворяться мертвым в случае атаки, а бороться до последнего.

Напомним, в Гонконге мужчина подрался с голодным диким кабаном из-за рюкзака.

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