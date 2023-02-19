Мужчина, бросивший невесту 60 лет назад, извинился и женился на ней

Американец Эд Снекенбергер женился на своей первой любви – Присцилле Метени, которую не видел в течение 60 лет после того, как он разорвал их помолвку в 1963 году.

Об истории любви рассказало издание People.

До встречи весной 2022 года 85-летний Эд и 83-летняя Присцилла в последний раз видели друг друга в начале 1963 года. Они обручились в сентябре 1962 года, объявив о помолвке в местной газете The Herald-Mail.

Однако уже в марте 1963 года Присцилла получила неожиданное письмо, в котором Эд сообщил, что разрывает помолвку.

По словам мужчины, в то время он учился в колледже и из-за финансовых проблем решил разорвать отношения.

"Это разбило мое сердце, о чем он даже не знал", – говорит Присцилла, – потому что я никогда не видела его и не разговаривала с ним после того письма".

Она продлила свою жизнь и работала секретарем, когда встретила своего будущего мужа Уолли Мэтини. В ноябре 1963 года они поженились.

Тем временем Эд получил степень магистра и доктора философии и женился в 1968 году. У обоих были дети, а потом и внуки.

Муж Присцилли умер в 1986 году. А в октябре 2021 года у Эда умерла жена.

По словам Эда, близкое общение с родными сестрами привели его к пониманию того, что у него есть нерешенное дело с женщиной, на которой он хотел жениться в 1962 году. Поэтому он решил найти свою первую любовь.

В апреле 2022 года Эд увидел Присциллу Метени в Facebook, когда она прокомментировала страницу лютеранской церкви Святого Марка в Хагерстауне, которую он посещал в детстве. Он направил ей запрос о дружбе. Однако женщина его не приняла. Она также игнорировала все его сообщения в мессенджере Facebook.

Однако Эд не опустил руки, обратился в церковь и попросил ее секретаря передать Присцилле просьбу о встрече с ним, когда он вернется в Гегерстаун на Пасху.

Присцилла не желала видеть бывшего жениха, однако решила, что единственный способ "избавиться от него" – встретиться с Эдом, когда он вернется в город.

Бывшая пара встретилась в Страстную пятницу. Они говорили в течение двух часов. Эд попросил номер телефона и адрес Присциллы. В ту же ночь Эд позвонил.

"У меня был очень плохой вечер со слезами, потому что я, кажется, поняла, что к нему все еще была любовь", – вспоминает Присцилла.

Впоследствии бывший жених пришел к ней домой без приглашения и предложил ей жениться.

В июне она приняла его предложение, и они снова были помолвлены. Свадьбу пара сыграла осенью 2022 года.

Напомним, семейная пара сорвала джекпот и осталась без денег – почему так произошло.

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