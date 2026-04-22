Мужчина был шокирован, когда на его дворе появились "гости с неба": что произошло (видео)
В Калифорнии воздушный шар с 13 пассажирами совершил экстренную посадку на частном дворе.
В городе Темекула, штат Калифорния, воздушный шар с 13 людьми на борту приземлился прямо на заднем дворе частного дома. Инцидент произошел в субботу утром из-за неблагоприятных погодных условий, однако в результате посадки никто не пострадал и имущество не было повреждено.
Об этом сообщает Supercar Blondie.
Гигантский воздушный шар был вынужден спуститься в жилой район после того, как во время полета возникли технические трудности. По имеющимся данным, причиной экстренного приземления стало внезапное затишье — ветер стих, и пуля потеряла инерцию, необходимую для маневрирования в более безопасное место.
Из-за ограниченного запаса горючего пилот принял решение немедленно сажать аппарат на первом доступном участке, которым оказался газон во дворе Перрина. Домовладелец Хантер Перрин узнал о «гостях» только после того, как в его дверь постучал сосед.
«Я открываю раздвижные стеклянные двери, а там, на заднем дворе, корзина, полная тринадцати человек!!» — вспоминал мужчина.
По словам владельца, ситуация выглядела сюрреалистично: пассажиры пули были шокированы не меньше его, однако некоторые из них непринужденно махали руками.
Несмотря на сложные условия, приземление было выполнено гладко. Ни 13 незнакомцев на борту, ни владелец территории не получили травм. Пассажиры высоко оценили мастерство пилота, назвав посадку «безопасной и невредимой». Имущество жителя Темекулы также осталось целым.
