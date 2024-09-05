Мужчина был шокирован находкой в своей трахее: воняло изо рта в течение трех дней

Китаец, который однажды ночью почувствовал, что что-то ползет ему в нос, в течение трех дней страдал неприятным запахом изо рта, прежде чем обнаружил, что у него в трахее застрял таракан.

Об этом пишет Oddity Central.

58-летний мужчина с города Хайкоу, провинция Хайнань, недавно пережил самый страшный ужас энтомофоба. Однажды, когда он спал, он проснулся от странного ощущения, что что-то ползет в его носу. Потом он почувствовал, что что-то попало ему в горло, и начал кашлять, но ничего не получилось, так что он просто заснул. На следующий день он забыл об этом инциденте и просто занимался своими делами, пока не заметил, что у него очень неприятный запах изо рта. Даже через три дня его дыхание все еще пахло отвратительно, к тому же он начал откашливать желтую мокроту, поэтому решил обратиться за медицинской помощью.

Неназванный мужчина сначала обратился к ЛОР-врачу, но обследование верхних дыхательных путей не выявило ничего подозрительного. Однако пациент был убежден, что что-то не так, поэтому его направили к доктору Лин Лингу, респираторному и реанимационному врачу. Он провел КТ грудной клетки и обнаружил тень в заднем базальном сегменте правой нижней частицы, что указывало на то, что там застрял посторонний предмет. Рекомендуемым методом лечения была малоинвазивная бронхоскопия.

Тарган / Фото: Oddity Central

"Во время процедуры я четко увидел в бронхе что-то с крыльями", — рассказал доктор Лин. "Инородное тело было объято большим количеством мокроты. После отсасывания окружающей мокроты чужеродное тело обнажилось. Это был таракан".

После удаления насекомого из трахеи мужчины этот участок неоднократно промывали и очищали от мокроты, поэтому исходящий из нее неприятный запах вскоре полностью исчез. 58-летний мужчина полностью выздоровел и был выписан на следующий день.

Доктор Лин Лин говорит, что такие странные случаи случаются очень редко, но советует всем, кто имеет основания полагать, что у них в нижних дыхательных путях застряло инородное тело, как можно скорее обратиться к врачу.

Напомним, в ухе жителя Ровенской области нашли личинки комнатной мухи. Пациент обратился к медикам с жалобами на неприятные ощущения.

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